"Ювентус" отверг Рэшфорда

Маркус Рэшфорд Итальянский "Ювентус" отверг возможность пригласить нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда в январе.

Рэшфорд пропустил все четыре последних матча "Юнайтед" и сейчас лишь дожидается, когда откроется зимнее трансферное окно, чтобы плотно заняться поисками нового клуба.

Если Рэшфорд отвергнет Саудовскую Аравию, то наиболее вероятным сценарием для 27-летнего англичанина будет переход в один из европейских клубов на правах аренды.

Но в Турине Рэшфорда точно не будет. По информации The Sun, главный тренер "Ювентуса" Тиаго Мотта не захотел приглашать Маркуса.

Вместо этого Мотта хочет воссоединиться с партнером Рэшфорда по "Юнайтед" в лице Джошуа Зиркзее, которого он тренировал в "Болонье" в прошлом сезоне.

Также сообщается, что Рэшфорд был предложен целому ряду других клубов, однако зарплата Маркуса в 350,000 фунтов осложняет переход игрока куда-либо — даже на правах аренды.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2024 21:00

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