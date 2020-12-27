"Ювентус" отверг Рэшфорда

Итальянский "Ювентус" отверг возможность пригласить нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда в январе.

Рэшфорд пропустил все четыре последних матча "Юнайтед" и сейчас лишь дожидается, когда откроется зимнее трансферное окно, чтобы плотно заняться поисками нового клуба.



Если Рэшфорд отвергнет Саудовскую Аравию, то наиболее вероятным сценарием для 27-летнего англичанина будет переход в один из европейских клубов на правах аренды.



Но в Турине Рэшфорда точно не будет. По информации The Sun, главный тренер "Ювентуса" Тиаго Мотта не захотел приглашать Маркуса.



Вместо этого Мотта хочет воссоединиться с партнером Рэшфорда по "Юнайтед" в лице Джошуа Зиркзее, которого он тренировал в "Болонье" в прошлом сезоне.



Также сообщается, что Рэшфорд был предложен целому ряду других клубов, однако зарплата Маркуса в 350,000 фунтов осложняет переход игрока куда-либо — даже на правах аренды.