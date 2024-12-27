Аморим признал, что МЮ может его уволить

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признал, что ему может грозить увольнение, если результаты не улучшатся.

В прошлом месяце "Юнайтед" крупно потратился на приглашение Аморима из "Спортинга", однако Рубен проиграл половину из своих 10 первых матчей на новом месте работы.



Аморим понимает, что выплаченная за него компенсация не делает его неуязвимым, поэтому 39-летний португалец не расслабляется.



"Мне известно, в какой сфере я тружусь. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" никогда не может чувствовать себя комфортно, чтобы бы ни случилось".



"Мне известно, что я буду в опасности, если мы не будем побеждать, как и каждый тренер. Мне нравится это, потому что такова наша работа".



"Я могу возразить, что я здесь один месяц, и за это время я провел четыре тренировки, но мы не побеждаем. Такова реальность", — цитирует Аморима BBC.