Аморим признал, что МЮ может его уволить
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признал, что ему может грозить увольнение, если результаты не улучшатся.
В прошлом месяце "Юнайтед" крупно потратился на приглашение Аморима из "Спортинга", однако Рубен проиграл половину из своих 10 первых матчей на новом месте работы.
Аморим понимает, что выплаченная за него компенсация не делает его неуязвимым, поэтому 39-летний португалец не расслабляется.
"Мне известно, в какой сфере я тружусь. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" никогда не может чувствовать себя комфортно, чтобы бы ни случилось".
"Мне известно, что я буду в опасности, если мы не будем побеждать, как и каждый тренер. Мне нравится это, потому что такова наша работа".
"Я могу возразить, что я здесь один месяц, и за это время я провел четыре тренировки, но мы не побеждаем. Такова реальность", — цитирует Аморима BBC.
27.12.2024 20:00
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начнем с того, что его даже приглашать не нужно было. так что да, пора уже и уволить.
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с такими днинами приглашёнными под других тренеров, даже тен Хаг не осилил
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кекаю
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ему надо дать время и купить игроков, а нынешних разогнать к херам собачим
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