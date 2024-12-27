Ольмо получил зеленый свет на переезд в Премьер-Лигу

Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо получил зеленый свет на переход в один из клубов Премьер-Лиги свободным агентом.

Ранее в декабре стало известно, что Ольмо может покинуть "Барселону" свободным агентом, если каталонскому клубу не удастся продлить рассчитанную до конца календарного года регистрацию Дани на Ла Лигу.



Судьбоносный для Ольмо день был сегодня, потому что испанский суд отклонил апелляцию "Барселоны" по продлению регистрации Дани до 30 июня 2025, сообщает BBC.



Таким образом, теперь "Барселона" рискует лишиться игрока, которого минувшим летом купила у "РБ Лейпциг" за 51 миллион фунтов, безо всякой компенсации.



Последним шансом для "Барселоны" остается обращение в магистратский суд в понедельник — за день до дедлайна.



Отметим, что накануне агент 26-летнего испанца был замечен на "Этихад", посетив матч Премьер-Лиги между "Манчестер Сити" и "Эвертоном".