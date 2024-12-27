Бен Фостер раскритиковал Рэшфорда

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Бен Фостер раскритиковал нападающего "красных дьяволов" Маркуса Рэшфорда.

Рэшфорд не попадал в заявку "Юнайтед" на четыре последних матча и, как кажется, лишь дожидается открытия зимнего трансферного окна, чтобы покинуть родной клуб.



Фостер не верит в слухи насчет интереса "Арсенала" к Рэшфорду, но признает, что 27-летнему англичанину нужна смена клуба.



"Маркус Рэшфорд... Так много людей обсуждают его и говорят: "Вот в свой день, вот в свой день".



"Его день случается один раз в 10 матчей. Реально один раз в 10 матчей, и в современном футболе вы не можете иметь роскошь в виде игрока, который проявляет себя в одном матче из 10. Все просто".



"Если учесть его репутацию, багаж и все сопутствующее, то я не думаю, что Микель Артета захочет видеть его где-либо близко от "Арсенала".



"Ему нужно покинуть "Манчестер Юнайтед". Думаю, это будет МЛС или вроде того. Ему придется пойти на значительное понижение зарплаты", — цитирует Фостера Daily Mail.