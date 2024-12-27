Бен Фостер раскритиковал Рэшфорда
Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Бен Фостер раскритиковал нападающего "красных дьяволов" Маркуса Рэшфорда.
Рэшфорд не попадал в заявку "Юнайтед" на четыре последних матча и, как кажется, лишь дожидается открытия зимнего трансферного окна, чтобы покинуть родной клуб.
Фостер не верит в слухи насчет интереса "Арсенала" к Рэшфорду, но признает, что 27-летнему англичанину нужна смена клуба.
"Маркус Рэшфорд... Так много людей обсуждают его и говорят: "Вот в свой день, вот в свой день".
"Его день случается один раз в 10 матчей. Реально один раз в 10 матчей, и в современном футболе вы не можете иметь роскошь в виде игрока, который проявляет себя в одном матче из 10. Все просто".
"Если учесть его репутацию, багаж и все сопутствующее, то я не думаю, что Микель Артета захочет видеть его где-либо близко от "Арсенала".
"Ему нужно покинуть "Манчестер Юнайтед". Думаю, это будет МЛС или вроде того. Ему придется пойти на значительное понижение зарплаты", — цитирует Фостера Daily Mail.
27.12.2024 18:00
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