Бен Фостер раскритиковал Рэшфорда

Маркус Рэшфорд Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Бен Фостер раскритиковал нападающего "красных дьяволов" Маркуса Рэшфорда.

Рэшфорд не попадал в заявку "Юнайтед" на четыре последних матча и, как кажется, лишь дожидается открытия зимнего трансферного окна, чтобы покинуть родной клуб.

Фостер не верит в слухи насчет интереса "Арсенала" к Рэшфорду, но признает, что 27-летнему англичанину нужна смена клуба.

"Маркус Рэшфорд... Так много людей обсуждают его и говорят: "Вот в свой день, вот в свой день".

"Его день случается один раз в 10 матчей. Реально один раз в 10 матчей, и в современном футболе вы не можете иметь роскошь в виде игрока, который проявляет себя в одном матче из 10. Все просто".

"Если учесть его репутацию, багаж и все сопутствующее, то я не думаю, что Микель Артета захочет видеть его где-либо близко от "Арсенала".

"Ему нужно покинуть "Манчестер Юнайтед". Думаю, это будет МЛС или вроде того. Ему придется пойти на значительное понижение зарплаты", — цитирует Фостера Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Фостер

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2024 18:00

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