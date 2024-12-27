Мареска поведал, что отстранил Мадуэке и Вейгу от матча с "Фулхэмом"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поведал, что вингер Нони Мадуэке и полузащитник Ренату Вейга были отстранены от матча против "Фулхэма".

Ни Мадуэке, ни Вейги не оказалось в заявке "Челси" на проигранный матч Премьер-Лиги против "Фулхэма" на Boxing Day (1:2).



После финального свистка Мареска заявил, что это "просто техническое решение", без далеко идущих последствий для обоих игроков.



"Нам определенно нужно, чтобы конкуренция была выше. Вне заявки остался не только Нони Мадуэке, но и Ренату Вейга — ровно по той же причине. Здесь нет какой-либо другой причины, это просто техническое решение".



"Иногда мы просто принимаем решение, и не более того", — цитирует Мареску Daily Mirror.