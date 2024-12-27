Хау сравнил Тонали с Пирло

Эдди Хау и Сандро Тонали Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау сравнил своего полузащитника Сандро Тонали с легендой итальянского футбола Андреа Пирло.

"Ньюкасл" выиграл все три последних матча Премьер-Лиги, а также достиг полуфинала Кубка Лиги. Это рывок совпал с выходом Тонали на пик формы.

Хау очень доволен игрой Тонали — особенно в роли разрушителя — и сравнивает Сандро с его легендарным соотечественником.

"Когда я впервые увидел игру Сандро, то сходство с Пирло было очевидно — и дело не только в волосах!"

"Здесь есть нечто большее. Он определенно обладает похожими качествами в плане телосложения и стиля. Сандро выделяется тем, что он умеет делать все эти вещи технически и тактически, но также он атлетичен и может бегать".

"В последних матчах он проявлял себя больше с оборонительной точки зрения, чем с атакующей. Он ускорялся, чтобы ликвидировать опасность, перехватить мяч. Благодаря своему атлетизму он настигает соперников. Он был превосходен в этом отношении, и это действительно помогает команде", — цитирует Хау Daily Mail.


Метки Ньюкасл, Пирло, Тонали, Хау

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2024 16:00

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