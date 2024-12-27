Хау сравнил Тонали с Пирло

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау сравнил своего полузащитника Сандро Тонали с легендой итальянского футбола Андреа Пирло.

"Ньюкасл" выиграл все три последних матча Премьер-Лиги, а также достиг полуфинала Кубка Лиги. Это рывок совпал с выходом Тонали на пик формы.



Хау очень доволен игрой Тонали — особенно в роли разрушителя — и сравнивает Сандро с его легендарным соотечественником.



"Когда я впервые увидел игру Сандро, то сходство с Пирло было очевидно — и дело не только в волосах!"



"Здесь есть нечто большее. Он определенно обладает похожими качествами в плане телосложения и стиля. Сандро выделяется тем, что он умеет делать все эти вещи технически и тактически, но также он атлетичен и может бегать".



"В последних матчах он проявлял себя больше с оборонительной точки зрения, чем с атакующей. Он ускорялся, чтобы ликвидировать опасность, перехватить мяч. Благодаря своему атлетизму он настигает соперников. Он был превосходен в этом отношении, и это действительно помогает команде", — цитирует Хау Daily Mail.