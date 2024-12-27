Фернандеш будет дисквалифицирован на один матч, а не два
Схлопотав две желтые карточки против "Вулверхэмптона" накануне, теперь капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш будет дисквалифицирован на один матч.
Как признался главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим после поражения 2:0 на "Молинью" накануне, удаление Фернандеша в начале второго тайма стало переломным моментом и поделило матч на две разные части.
Это удаление стало для 30-летнего Фернандеша вторым в этом сезоне Премьер-Лиги. Еще однажды португальский полузащитник получил красную карточку в Лиге Европы.
Нюанс в том, что прямая красная карточка Фернандеша за фол на полузащитнике "Тоттенхэма" Джеймсе Мэддисоне в сентябре была аннулирована в результате апелляции, поэтому на сей раз Бруну пропустит только один матч, а не два в качестве дисквалификации.
Этим матчем станет домашнее противостояние с "Ньюкаслом" 30 декабря. На выездной поединок против "Ливерпуля" 5 января Фернандеш вернется.
27.12.2024 15:00
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