Фернандеш будет дисквалифицирован на один матч, а не два

Схлопотав две желтые карточки против "Вулверхэмптона" накануне, теперь капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш будет дисквалифицирован на один матч.

Как признался главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим после поражения 2:0 на "Молинью" накануне, удаление Фернандеша в начале второго тайма стало переломным моментом и поделило матч на две разные части.



Это удаление стало для 30-летнего Фернандеша вторым в этом сезоне Премьер-Лиги. Еще однажды португальский полузащитник получил красную карточку в Лиге Европы.



Нюанс в том, что прямая красная карточка Фернандеша за фол на полузащитнике "Тоттенхэма" Джеймсе Мэддисоне в сентябре была аннулирована в результате апелляции, поэтому на сей раз Бруну пропустит только один матч, а не два в качестве дисквалификации.



Этим матчем станет домашнее противостояние с "Ньюкаслом" 30 декабря. На выездной поединок против "Ливерпуля" 5 января Фернандеш вернется.