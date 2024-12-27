Аморим считает, что гол Куньи был засчитан несправедливо
Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает, что арбитры несправедливо засчитали гол нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи против его команды.
Именно Кунья стал автором решающего гола в победном для "Вулверхэмптона" матче Премьер-Лиги против "Юнайтед" на Boxing Day (2:0), поразив ворота голкипера "красных дьяволов" Андре Онана прямым ударом с углового.
Однако Аморим считает, что защитник "волков" Мэтт Дохерти явным образом сфолил на Онана и даже не пытался сыграть в мяч.
"Думаю, он (Онана) не мог добраться до мяча. Он пытался добраться до мяча, а некоторые из соперников даже не смотрели на мяч".
"Но я не хочу акцентировать на этом внимание. Думаю, мы были близки к голу, даже вдесятером, и это хорошая вещь. Это хорошая вещь, но мы проиграли".
"Конечно, когда вы проигрываете, когда вы не побеждаете, это шаг назад. После удаления нам было действительно тяжело. Гол был похож на тот, что случился против "Тоттенхэма", — цитирует Аморима Evening Standard.
27.12.2024 14:00
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Ну это по правилам, потому что правила такие. То есть, можно взять кипера в коробочку, не трогать его руками и это не будет нарушением. Проблема в том, что Онана почему-то не прыгнул, это он обосрался. А вот на Байындыре точно был фол, потому что ему руку держали.
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100% фол
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Цыган сделал вывод по этому ролику! Вчера показывали с камеры в воротах, там небыло нарушения 100%. VAR вмешался если было бы столкновенее. Онана подпрыгнул и упал просто, даже не кто недотрагивался его! Чушь полная, гол 100%
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в КЛ против Шпор похожий гол засчитали и так же несправедливо. в обоих случаях явная атака вратаря в вратарской площади что есть фол.
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Пенальдеш команду подвёл
После удаления, опасности у ворот волков небыло
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