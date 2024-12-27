Аморим считает, что гол Куньи был засчитан несправедливо

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает, что арбитры несправедливо засчитали гол нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи против его команды.

Именно Кунья стал автором решающего гола в победном для "Вулверхэмптона" матче Премьер-Лиги против "Юнайтед" на Boxing Day (2:0), поразив ворота голкипера "красных дьяволов" Андре Онана прямым ударом с углового.



Однако Аморим считает, что защитник "волков" Мэтт Дохерти явным образом сфолил на Онана и даже не пытался сыграть в мяч.



"Думаю, он (Онана) не мог добраться до мяча. Он пытался добраться до мяча, а некоторые из соперников даже не смотрели на мяч".



"Но я не хочу акцентировать на этом внимание. Думаю, мы были близки к голу, даже вдесятером, и это хорошая вещь. Это хорошая вещь, но мы проиграли".



"Конечно, когда вы проигрываете, когда вы не побеждаете, это шаг назад. После удаления нам было действительно тяжело. Гол был похож на тот, что случился против "Тоттенхэма", — цитирует Аморима Evening Standard.



