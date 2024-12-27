Аканджи: "Нужно сосредоточиться на позитиве"

Защитник "Манчестер Сити" Мануэль Аканджи считает, что его команда должна почерпнуть позитив из ничейного матча против "Эвертона".

На Boxing Day "Сити" совершил очередную потерю очков, сыграв дома с "Эвертоном" вничью 1:1. У Аканджи осталось ощущение, что "горожане" заслуживали большего, однако Мануэль не хочет зацикливаться на негативе.



"Нет, я не думаю, что мы заслуживали этот результат. Думаю, мы сделали гораздо больше в матче, чем "Эвертон".



"Мы создали много моментов, но, к сожалению, смогли забить лишь один гол, а затем мы пропустили практически из ничего, но таков футбол".



"Думаю, это был матч, в котором мы могли забить три-четыре гола, но мяч не хотел идти в сетку".



"Нам нужно верить до последнего момента, что мы можем выиграть матч, но сегодня это оказалось невозможно".



"Сезон не закончился, нам нужно двигаться матч за матчем, и следующий матч против "Лестера" тоже не будет простым, учитывая нашу форму".



"Нам нужно сосредоточиться на позитиве — многие вещи мы делали замечательно, мы хорошо оборонялись и хорошо атаковали, но в то же время не смогли использовать свои моменты. Иначе мы бы забили три-четыре гола", — цитирует Аканджи официальный веб-сайт "Сити".