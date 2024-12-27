Джонс рассказал, что Клопп поздравил его со 100 матчами за "Ливерпуль"

Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс рассказал, что бывший главный тренер "красных" Юрген Клопп поздравил его со 100 матчами за клуб.

Победа 3:1 над "Лестером" накануне стала для Джонса его 100-м матчем за "Ливерпуль". Кертис не только появился в стартовом составе, но и стал автором решающего гола.



Сам Джонс изначально не знал о том, что этот матч является для него юбилейным, поэтому 23-летний не сразу понял сообщение Клоппа, который и дал ему шанс в первой команде.



"Я зашел в раздевалку и увидел присланное Клоппом сообщение, в котором говорится: "Поздравляю со 100 матчами, теперь давай 500". Я подумал: "О чем это это?" Я только что проверил, и я горжусь этим достижением".



"Это он (Клопп) сформировал команду, которая есть у нас сейчас. Фундамент уже был заложен, а Арне Слот продолжил его дело. Все выглядит хорошо для нас, но впереди еще достаточно матчей", — цитирует Джонса The Guardian.