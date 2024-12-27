Аморим объяснил, почему снова оставил Рэшфорда за бортом
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил, почему снова проигнорировал нападающего Маркуса Рэшфорда.
Поражение 2:0 от "Вулверхэмптона" на Boxing Day стало четвертым подряд матчем, на который Рэшфорд не попал в заявку "Юнайтед".
Ранее Аморим требовал от Рэшфорда быть профессионалом и упорнее тренироваться, но пока 27-летний англичанин на это не отреагировал.
"Есть ли какие-нибудь изменения в ситуации с Рэшфордом? Раз его здесь нет, вы сами можете представить".
"Причина всегда одна и та же. Мы должны быть профессионалами, одинаковыми парнями, побеждаем мы или проигрываем".
"Я должен быть сильнее, когда проигрываю. Я останусь верным себе до самого конца", — цитирует Аморима The Sun.
27.12.2024 11:00
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