Салах — о лидерстве "Ливерпуля": "Это ощущается по-другому"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что на сей раз лидерство его команды в Премьер-Лиге "ощущается по-другому".

Волевая победа 1:3 над "Лестером" накануне позволила "Ливерпулю" укрепить свое лидерство в Премьер-Лиге, увеличив свой отрыв от ближайшего преследователя до семи очков.



По ходу сезона 2018/19 "Ливерпуль" оторвался аж на 10 очков, но в итоге уступил титул "Манчестер Сити". Салах не ожидает, что на сей раз нечто подобное повторится.



"Это ощущается по-другому. Но самое важное для нас — оставаться скромными. Это ощущается очень по-особенному. Надеюсь, мы выиграем Премьер-Лигу. Это нечто, о чем я мечтаю для этого клуба".



"Самое важное — это то, что команда побеждает. Надеюсь, мы выиграем Премьер-Лигу. Это замечательно, но мы сосредоточены на каждом матче, и я надеюсь, мы продолжим в том же духе", — цитирует Салаха BBC.