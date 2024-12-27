Светская хроника за пятницу

Виргил Ван Дейк не интересен "Реалу". "Манчестер Юнайтед" хочет 50 миллионов фунтов за Маркуса Рэшфорда. Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот может лишиться своего ассистента. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Реал" не заинтересован в приглашении капитана "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка, чей контракт истекает в конце сезона. (Marca)



"Ливерпуль" проявляет интерес к вингеру "Милана" Кристиану Пулишичу. (Calciomercato)



Защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис открыт к переезду в Премьер-Лигу, где его хотят "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". (TBR Football)



"Юнайтед" и "Ливерпуль" сражаются за левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза, оцениваемого в 50 миллионов фунтов. (Fabrizio Romano)



"Юнайтед" установил цену в 50 млн. фунтов за нападающего Маркуса Рэшфорда. (Caughtoffside)



ПСЖ интересуется Рэшфордом, но не собирается платить 50-60 млн. фунтов "Юнайтед". (TEAMtalk)



"Юнайтед" активизировал свой интерес к оцениваемому в 50 млн. фунтов полузащитнику "Аталанты" Эдерсону. (Tuttomercatoweb)



Полузащитник "Севильи" Люсьен Агуме, у которого общий агент с Вильямом Салиба, вызывает интерес у "Арсенала". (Foot Mercato)



"Вест Хэм" хочет приобрести нападающего в январе, но сперва "молотобойцам" нужно кого-нибудь продать. (Daily Mail)



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"Ливерпуль" уверен в согласовании нового двухлетнего контракта со своим капитаном Виргилом Ван Дейком. (TEAMtalk)



Также "Ливерпуль" близок к новому контракту с нападающим Мохамедом Салахом. (Fichajes)



Ассистент главного тренера "Ньюкасла" Джейсон Тиндалл был удален в перерыве матча против "Астон Виллы" за стычку в подтрибунном тоннеле. (The Sun)



Джонни Хейтинга, помощник главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота, может возглавить "Вест Бромвич". (Football Insider)



Сменщик Рубена Аморима на посту главного тренера "Спортинга" был уволен через шесть недель после назначения. (ESPN)



Исполнительный директор "Юнайтед" Омар Беррада решает, нужен ли клубу новый спортивный директор после ухода Дэна Эшуорта. (Daily Mail)



Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем с семьей посетил матч "Сандерленда", за который выступает его младший брат Джоб. (The Sun)