"Арсенал" заинтересован в Кунье

"Арсенал" проявляет интерес к нападающему "Вулверхэмптона" Матеусу Кунье в преддверии зимнего трансферного окна.

Накануне Кунья сыграл ключевую роль в победе "Вулверхэмптона" над "Манчестер Юнайтед" (2:0), оформив "сухой лист" и подарив гол Хвану Хи Чхану в самой концовке матча.



Теперь на счету 25-летнего бразильца уже 10 голов и четыре результативные передачи в этом сезоне Премьер-Лиги, что не осталось незамеченным со стороны больших клубов.



При этом "Арсенал" следит за Куньей уже три сезона и после травм травм Букайо Сака с Рахимом Стерлингом готов активизировать свой интерес к Матеусу, утверждает The Telegraph.



Изначально Кунья прибыл в "Вулверхэмптон" на правах аренды из "Атлетико" два года назад, после чего был выкуплен за 44 миллиона фунтов. Сейчас у Матеуса остается еще два полных года по действующему контракту.