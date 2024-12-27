"Арсенал" заинтересован в Кунье
"Арсенал" проявляет интерес к нападающему "Вулверхэмптона" Матеусу Кунье в преддверии зимнего трансферного окна.
Накануне Кунья сыграл ключевую роль в победе "Вулверхэмптона" над "Манчестер Юнайтед" (2:0), оформив "сухой лист" и подарив гол Хвану Хи Чхану в самой концовке матча.
Теперь на счету 25-летнего бразильца уже 10 голов и четыре результативные передачи в этом сезоне Премьер-Лиги, что не осталось незамеченным со стороны больших клубов.
При этом "Арсенал" следит за Куньей уже три сезона и после травм травм Букайо Сака с Рахимом Стерлингом готов активизировать свой интерес к Матеусу, утверждает The Telegraph.
Изначально Кунья прибыл в "Вулверхэмптон" на правах аренды из "Атлетико" два года назад, после чего был выкуплен за 44 миллиона фунтов. Сейчас у Матеуса остается еще два полных года по действующему контракту.
27.12.2024 08:00
Просмотров: 492
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: