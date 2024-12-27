Слот указал на спад "Сити" как предостережение для "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот считает, что спад "Манчестер Сити" должен быть предостережением для его команды.

Благодаря победе 3:1 над "Лестером" на Boxing Day "Ливерпуль" увеличил свой отрыв над ближайшим преследователем во главе Премьер-Лиги до семи очков.



Однако Слот смотрит, какие проблемы в данный момент испытывает "Сити", и понимает, что "Ливерпуль" не может думать, будто титул уже в кармане.



"Если вы давно в футболе, как эти игроки или я, тогда вы знаете, что за 20 матчей до конца вы не смотрите на это таким образом".



"Впереди еще так много испытаний. Только два месяца назад мы были в одном очке позади "Сити", и посмотрите, что случилось с ними в плане травм, невезения и дисквалификаций. Это может случиться с любой командой".



"Пока еще слишком рано праздновать, но, конечно, нам приятно быть в этом положении. Мы знаем, что способны на это. Но я не думаю, что нам было легко одержать какую-либо из своих побед".



"Матч против "Тоттенхэма" мог стать легкой победой, но затем мы пропустили дважды, и все закончилось 5:3".



"Это говорит о том, как сложно побеждать, когда все ваши игроки доступны, не говоря уже о том, что по ходу сезона случаются травмы и дисквалификации. Поэтому мы движемся матч за матчем", — цитирует Слота Sky Sports.