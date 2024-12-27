Аморим: "Мы далеки от конца этого тяжелого момента"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его команда далека от того, чтобы преодолеть свой "тяжелый момент".
Накануне "Юнайтед" проиграл в гостях у "Вулверхэмптона" со счетом 2:0, опустившись уже на 14-е место в Премьер-Лиге.
По словам Аморима, приступившего у работе с "Юнайтед" в прошлом месяце, ему нужно больше времени, потому что пока команда играет не так, как он хочет.
"Идея требует времени. Я заранее говорил вам, парни, что это будет тяжелый момент, и мы далеки от конца этого момента, вот и все".
"Мы должны продолжать и сосредоточиться на следующем матче".
"Сколько времени это займет? Я без понятия. Без понятия. Вместо того, чтобы пытаться это понять, я просто сосредоточусь на том, чтобы двигаться день за днем".
"Мы будем совершенствоваться, изучать видео, использовать каждую минуту тренировок, чтобы набирать очки, потому что это очень важно в данный момент".
"В данный момент нам просто нужно уцелеть и выиграть немного времени, чтобы поработать с командой".
"Мы заранее это знали. Я приступил к работе с этой командой с новой идеей, не имея времени на тренировки, с обилием матчей, тяжелых матчей".
"Мы заранее это знали, так что это будет длинный путь, как я и сказал в первый день. Нам нужно продолжать, нам нужно сражаться, чтобы преодолеть эти плохие моменты, потому что это часть футбола", — цитирует Аморима The Independent.
27.12.2024 06:00
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Последние комментарии:
В конце* тяжелого далёкого момента
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не, ну грамотно все разложил, прийти в разгаре сезона, без предсезонки, в разобранную команду, странно ожидать чего то в этом розыгрыше
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Ох я и угарю когда Лестер обгонит МЮ...
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жованый крот
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