Аморим: "Мы далеки от конца этого тяжелого момента"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его команда далека от того, чтобы преодолеть свой "тяжелый момент".

Накануне "Юнайтед" проиграл в гостях у "Вулверхэмптона" со счетом 2:0, опустившись уже на 14-е место в Премьер-Лиге.



По словам Аморима, приступившего у работе с "Юнайтед" в прошлом месяце, ему нужно больше времени, потому что пока команда играет не так, как он хочет.



"Идея требует времени. Я заранее говорил вам, парни, что это будет тяжелый момент, и мы далеки от конца этого момента, вот и все".



"Мы должны продолжать и сосредоточиться на следующем матче".



"Сколько времени это займет? Я без понятия. Без понятия. Вместо того, чтобы пытаться это понять, я просто сосредоточусь на том, чтобы двигаться день за днем".



"Мы будем совершенствоваться, изучать видео, использовать каждую минуту тренировок, чтобы набирать очки, потому что это очень важно в данный момент".



"В данный момент нам просто нужно уцелеть и выиграть немного времени, чтобы поработать с командой".



"Мы заранее это знали. Я приступил к работе с этой командой с новой идеей, не имея времени на тренировки, с обилием матчей, тяжелых матчей".



"Мы заранее это знали, так что это будет длинный путь, как я и сказал в первый день. Нам нужно продолжать, нам нужно сражаться, чтобы преодолеть эти плохие моменты, потому что это часть футбола", — цитирует Аморима The Independent.