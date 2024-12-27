Аморим: "Мы далеки от конца этого тяжелого момента"

Рубен Аморим Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его команда далека от того, чтобы преодолеть свой "тяжелый момент".

Накануне "Юнайтед" проиграл в гостях у "Вулверхэмптона" со счетом 2:0, опустившись уже на 14-е место в Премьер-Лиге.

По словам Аморима, приступившего у работе с "Юнайтед" в прошлом месяце, ему нужно больше времени, потому что пока команда играет не так, как он хочет.

"Идея требует времени. Я заранее говорил вам, парни, что это будет тяжелый момент, и мы далеки от конца этого момента, вот и все".

"Мы должны продолжать и сосредоточиться на следующем матче".

"Сколько времени это займет? Я без понятия. Без понятия. Вместо того, чтобы пытаться это понять, я просто сосредоточусь на том, чтобы двигаться день за днем".

"Мы будем совершенствоваться, изучать видео, использовать каждую минуту тренировок, чтобы набирать очки, потому что это очень важно в данный момент".

"В данный момент нам просто нужно уцелеть и выиграть немного времени, чтобы поработать с командой".

"Мы заранее это знали. Я приступил к работе с этой командой с новой идеей, не имея времени на тренировки, с обилием матчей, тяжелых матчей".

"Мы заранее это знали, так что это будет длинный путь, как я и сказал в первый день. Нам нужно продолжать, нам нужно сражаться, чтобы преодолеть эти плохие моменты, потому что это часть футбола", — цитирует Аморима The Independent.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2024 06:00

Количество просмотров Просмотров: 908

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 27.12.2024 08:35 # makeewadim
    В конце* тяжелого далёкого момента

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  2. uyga 27.12.2024 08:14 # uyga
    не, ну грамотно все разложил, прийти в разгаре сезона, без предсезонки, в разобранную команду, странно ожидать чего то в этом розыгрыше

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  3. andryx 27.12.2024 07:56 # andryx
    Ох я и угарю когда Лестер обгонит МЮ...

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  4. insomniac 27.12.2024 06:21 # insomniac
    жованый крот

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