"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Лестером"
"Ливерпуль" отпраздновал волевую победу 3:1 над "Лестером", благодаря чему увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до семи очков.
На свой 100-й матч за "красных" Кертис Джонс получил место в старте, вместе с Дарвином Нуньесом заменив Доминика Собослаи и Луиса Диаса.
В стартовый состав "лис" были внедрены Якуб Столарчик, Харри Уинкс и Патсон Дака, заменив Данни Уорда, Оливера Скиппа и Джейми Варди.
В самом начале матча команды обменялись голевыми моментами. Мохамед Салах с близкого расстояния попал в штангу, а сыграть Джонсу на добивании не позволил Столарчик.
А вот гости свой ранний шанс не упустили. Стефи Мавидиди прострелил с левого фланга в центр штрафной, где Джордан Айю развернулся на 180 градусов и низом направил мяч в ворота — 0:1.
"Ливерпуль" пошел большими силами отыгрываться, основательно прижав соперника. на 25-й минуте Энди Робертсон был очень близок к ответному голу, пробив головой в штангу.
"Красные" продолжали давить, и на 45-й минуте "лис" вновь спас каркас ворот — удар Мохамеда Салаха из пределов штрафной пришелся в перекладину.
А перед самым уходом команд в раздевалку на перерыв счет все-таки стал равным. Это Коди Гакпо закрутил мяч в ворота с границы штрафной площади — 1:1.
Едва начался второй тайм, как Джонс у ближней штанги замкнул прострел Салаха с правого края штрафной — 2:1. Система VAR подтвердила, что офсайда не было.
На 62-й минуте Нуньес мог сделать счет комфортным для своей команды, но Столарчик отразил удар Дарвина с угла вратарской.
На 68-й минуте Гакпо вогнал в ворота отскочивший к нему в штрафной мяч, однако Нуньес и тут все испортил, угодив в офсайд.
Окончательно исход матча стал ясен на 82-й минуте, когда Салах, не замечая соперников, вошел в штрафную с правого фланга и направил мяч в дальний угол ворот — 3:1.
Быстрый гол Айю усложнил жизнь "Ливерпулю" и, возможно, заставил "красных" потратить больше сил, чем они планировали. Однако команда Арне Слота с честью вышла из затруднительного положения, гарантировав себе первое место на Новый год.
"Ливерпуль" — "Лестер". Отчет о матче
27.12.2024 01:00
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Последние комментарии:
Король Мо Салах : я хочу выиграть АПЛ, давайте сделаем это !
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Предыдущий комментарий был оставлен пидором.
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Колбаса весь матч смотрела не смотрели ли матч пинсы. И продолжили смотреть за пенсами и после матча.
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Не ожидал от дачников даже ничьи , после 1-0 , пенсы отвратительно сыграли , а наш красный Уилсон просто наказал пенсов и нуньез добил
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"чел, сси" (с) любой пенс, когда открывает ротешник
(ответить)
ЧЕЛСИ ЧЕЛСИ ЧЕЛСИ
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Яна, не потей!
26.12.2024 23:58 #
lovrentiy
Думал в эконом режиме покатают, но из-за раннего гола пришлось потеть весь тайм.
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Источник: http://fapl.ru/posts/112055/?c=1#c8004484
(ответить)
Хорошая победа дома!! Нужно отрываться по максимуму!
Выпишите уже эти 3 контракта, cyки!!!!
Всех красных братишек с победой! УИША
(ответить)
бляя, как же хейтреы КОРОЛИВЕРПУЛЯ опять жадно остосали, это пздц. про лохов по жизни ака челсидоры даже и говорить не буду, там все по классике. рубен попиздим тоже красава, респект.
(ответить)
Который раз даже не сомневался в победе после пропущенного быстрого гола. Блять, да это реально машина какая-то. Но всё равно не верится, что тренер нонейм из эредивизи сходу возьмёт чемпик.
(ответить)
dolboeb
Последние комментарии skychnie-oboi в новостях
izi chashka/ от 27.12.2024 01:00
Пись пись на пинсиков в 8к. от 27.12.2024 00:42
Нуньес просто игрок чемпион шипа - забить что то рандомное и все. от 27.12.2024 00:37
Вот - погнали дальше! от 27.12.2024 00:09
Пцц те лежали пол часа - а он дал всего 2 минуты.Где 1+ дают по умолчанию. от 26.12.2024 23:49
ГАкпо - один мужик.Спокоен и делает работу как профессионал.! от 26.12.2024 23:47
Штанга перекладина - как же везет каким то пидерассс с физруком бей беги .Ну пцц.Зато полу момент и гол нам. от 26.12.2024 23:46
Пропустить хуйнююю - и делать 90 минут навесы вникуда.Пидерры чисто гавноо КЛОППА.Нахуйй играйте низом. от 26.12.2024 23:41
Да он пропустил почему то.Но Робертсон просто лапух х3д. от 26.12.2024 23:38
Лестер теперь будет отскакивать - выбивая мяч ногтями и волосами...с супер везением. от 26.12.2024 23:36
Источник: http://fapl.ru/users/skychnie-oboi/
(ответить)
Фараон опять 1+1. Нереальный топ
(ответить)
Получается, первый титул АПЛ у Ливера, если не считать картонного.
(ответить)
Походу пенсы завтра будут обнюхивать жопу Арсенала, а ведь так комфортно шли за нами.
(ответить)
Россия
Путин
Ливерпуль
Нас не остановить
(ответить)
1 Ливерпуль 17 42
2 Челси 18 35
3 Ноттингем Форест 18 34
Источник: http://fapl.ru/table/
(ответить)
Залупуууль
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Да уж, энергозатратный матч, но по другому не становятся чемпионами.
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Молодцы. Судьи из ВАРа славно потрудились суки.
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КОРОЛИ на ТРОНЕ!
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