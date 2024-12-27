"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Лестером"

Кертис Джонс "Ливерпуль" отпраздновал волевую победу 3:1 над "Лестером", благодаря чему увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до семи очков.

На свой 100-й матч за "красных" Кертис Джонс получил место в старте, вместе с Дарвином Нуньесом заменив Доминика Собослаи и Луиса Диаса.

В стартовый состав "лис" были внедрены Якуб Столарчик, Харри Уинкс и Патсон Дака, заменив Данни Уорда, Оливера Скиппа и Джейми Варди.

В самом начале матча команды обменялись голевыми моментами. Мохамед Салах с близкого расстояния попал в штангу, а сыграть Джонсу на добивании не позволил Столарчик.

А вот гости свой ранний шанс не упустили. Стефи Мавидиди прострелил с левого фланга в центр штрафной, где Джордан Айю развернулся на 180 градусов и низом направил мяч в ворота — 0:1.

"Ливерпуль" пошел большими силами отыгрываться, основательно прижав соперника. на 25-й минуте Энди Робертсон был очень близок к ответному голу, пробив головой в штангу.

"Красные" продолжали давить, и на 45-й минуте "лис" вновь спас каркас ворот — удар Мохамеда Салаха из пределов штрафной пришелся в перекладину.

А перед самым уходом команд в раздевалку на перерыв счет все-таки стал равным. Это Коди Гакпо закрутил мяч в ворота с границы штрафной площади — 1:1.

Едва начался второй тайм, как Джонс у ближней штанги замкнул прострел Салаха с правого края штрафной — 2:1. Система VAR подтвердила, что офсайда не было.

На 62-й минуте Нуньес мог сделать счет комфортным для своей команды, но Столарчик отразил удар Дарвина с угла вратарской.

На 68-й минуте Гакпо вогнал в ворота отскочивший к нему в штрафной мяч, однако Нуньес и тут все испортил, угодив в офсайд.

Окончательно исход матча стал ясен на 82-й минуте, когда Салах, не замечая соперников, вошел в штрафную с правого фланга и направил мяч в дальний угол ворот — 3:1.

Быстрый гол Айю усложнил жизнь "Ливерпулю" и, возможно, заставил "красных" потратить больше сил, чем они планировали. Однако команда Арне Слота с честью вышла из затруднительного положения, гарантировав себе первое место на Новый год.

"Ливерпуль" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Лестер, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2024 01:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. roberto-89 27.12.2024 01:41 # roberto-89
    Король Мо Салах : я хочу выиграть АПЛ, давайте сделаем это !

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  2. volfovich-ynwa 27.12.2024 01:30 # volfovich-ynwa
    Предыдущий комментарий был оставлен пидором.

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  3. hachidlo 27.12.2024 01:29 # hachidlo
    Колбаса весь матч смотрела не смотрели ли матч пинсы. И продолжили смотреть за пенсами и после матча.

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  4. roberto-89 27.12.2024 01:28 # roberto-89
    Не ожидал от дачников даже ничьи , после 1-0 , пенсы отвратительно сыграли , а наш красный Уилсон просто наказал пенсов и нуньез добил

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  5. hammersmith 27.12.2024 01:26 # hammersmith
    "чел, сси" (с) любой пенс, когда открывает ротешник

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  6. gameboy 27.12.2024 01:24 # gameboy
    ЧЕЛСИ ЧЕЛСИ ЧЕЛСИ

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  7. pyaskorskiy 27.12.2024 01:24 # pyaskorskiy
    Яна, не потей!


    26.12.2024 23:58 #
    lovrentiy

    Думал в эконом режиме покатают, но из-за раннего гола пришлось потеть весь тайм.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/112055/?c=1#c8004484

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  8. lfc-krr 27.12.2024 01:22 # lfc-krr
    Хорошая победа дома!! Нужно отрываться по максимуму!
    Выпишите уже эти 3 контракта, cyки!!!!
    Всех красных братишек с победой! УИША

    (ответить)

  9. hammersmith 27.12.2024 01:21 # hammersmith
    бляя, как же хейтреы КОРОЛИВЕРПУЛЯ опять жадно остосали, это пздц. про лохов по жизни ака челсидоры даже и говорить не буду, там все по классике. рубен попиздим тоже красава, респект.

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  10. sausage 27.12.2024 01:19 # sausage
    Который раз даже не сомневался в победе после пропущенного быстрого гола. Блять, да это реально машина какая-то. Но всё равно не верится, что тренер нонейм из эредивизи сходу возьмёт чемпик.

    (ответить)

  11. narcot 27.12.2024 01:11 # narcot
    dolboeb



    Последние комментарии skychnie-oboi в новостях
    izi chashka/ от 27.12.2024 01:00

    Пись пись на пинсиков в 8к. от 27.12.2024 00:42

    Нуньес просто игрок чемпион шипа - забить что то рандомное и все. от 27.12.2024 00:37

    Вот - погнали дальше! от 27.12.2024 00:09

    Пцц те лежали пол часа - а он дал всего 2 минуты.Где 1+ дают по умолчанию. от 26.12.2024 23:49

    ГАкпо - один мужик.Спокоен и делает работу как профессионал.! от 26.12.2024 23:47

    Штанга перекладина - как же везет каким то пидерассс с физруком бей беги .Ну пцц.Зато полу момент и гол нам. от 26.12.2024 23:46

    Пропустить хуйнююю - и делать 90 минут навесы вникуда.Пидерры чисто гавноо КЛОППА.Нахуйй играйте низом. от 26.12.2024 23:41

    Да он пропустил почему то.Но Робертсон просто лапух х3д. от 26.12.2024 23:38

    Лестер теперь будет отскакивать - выбивая мяч ногтями и волосами...с супер везением. от 26.12.2024 23:36

    Источник: http://fapl.ru/users/skychnie-oboi/

    (ответить)

  12. shadow-- 27.12.2024 01:10 # shadow--
    Фараон опять 1+1. Нереальный топ

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  13. brown-ale 27.12.2024 01:08 # brown-ale
    Получается, первый титул АПЛ у Ливера, если не считать картонного.

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  14. lovrentiy 27.12.2024 01:07 # lovrentiy
    Походу пенсы завтра будут обнюхивать жопу Арсенала, а ведь так комфортно шли за нами.

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  15. hachidio 27.12.2024 01:07 # hachidio
    Россия
    Путин
    Ливерпуль

    Нас не остановить

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  16. alexomck 27.12.2024 01:07 # alexomck
    1 Ливерпуль 17 42
    2 Челси 18 35
    3 Ноттингем Форест 18 34

    Источник: http://fapl.ru/table/

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  17. gameboy 27.12.2024 01:05 # gameboy
    Залупуууль

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  18. lovrentiy 27.12.2024 01:04 # lovrentiy
    Да уж, энергозатратный матч, но по другому не становятся чемпионами.

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  19. ziyod 27.12.2024 01:03 # ziyod
    Молодцы. Судьи из ВАРа славно потрудились суки.

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  20. dexter 27.12.2024 01:03 # dexter
    КОРОЛИ на ТРОНЕ!

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