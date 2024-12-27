"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Лестером"

"Ливерпуль" отпраздновал волевую победу 3:1 над "Лестером", благодаря чему увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до семи очков.

На свой 100-й матч за "красных" Кертис Джонс получил место в старте, вместе с Дарвином Нуньесом заменив Доминика Собослаи и Луиса Диаса.



В стартовый состав "лис" были внедрены Якуб Столарчик, Харри Уинкс и Патсон Дака, заменив Данни Уорда, Оливера Скиппа и Джейми Варди.



В самом начале матча команды обменялись голевыми моментами. Мохамед Салах с близкого расстояния попал в штангу, а сыграть Джонсу на добивании не позволил Столарчик.



А вот гости свой ранний шанс не упустили. Стефи Мавидиди прострелил с левого фланга в центр штрафной, где Джордан Айю развернулся на 180 градусов и низом направил мяч в ворота — 0:1.



"Ливерпуль" пошел большими силами отыгрываться, основательно прижав соперника. на 25-й минуте Энди Робертсон был очень близок к ответному голу, пробив головой в штангу.



"Красные" продолжали давить, и на 45-й минуте "лис" вновь спас каркас ворот — удар Мохамеда Салаха из пределов штрафной пришелся в перекладину.



А перед самым уходом команд в раздевалку на перерыв счет все-таки стал равным. Это Коди Гакпо закрутил мяч в ворота с границы штрафной площади — 1:1.



Едва начался второй тайм, как Джонс у ближней штанги замкнул прострел Салаха с правого края штрафной — 2:1. Система VAR подтвердила, что офсайда не было.



На 62-й минуте Нуньес мог сделать счет комфортным для своей команды, но Столарчик отразил удар Дарвина с угла вратарской.



На 68-й минуте Гакпо вогнал в ворота отскочивший к нему в штрафной мяч, однако Нуньес и тут все испортил, угодив в офсайд.



Окончательно исход матча стал ясен на 82-й минуте, когда Салах, не замечая соперников, вошел в штрафную с правого фланга и направил мяч в дальний угол ворот — 3:1.



Быстрый гол Айю усложнил жизнь "Ливерпулю" и, возможно, заставил "красных" потратить больше сил, чем они планировали. Однако команда Арне Слота с честью вышла из затруднительного положения, гарантировав себе первое место на Новый год.



"Ливерпуль" — "Лестер". Отчет о матче