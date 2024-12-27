Аморим: "Удаление Фернандеша разделило матч на две части"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает, что что его капитан Бруну Фернандеш крупно подвел команду в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".

По мнению Аморима, удаление Фернандеша в начале второго тайма стало переломным моментом проигранного "Юнайтед" матча на "Молинью".



Оставшись вдесятером, "Юнайтед" продолжил угрожать чужим воротам, однако "сухой лист" Матеуса Куньи предопределил результат.



"Это был матч из двух разных частей. Мы провели 45 минут без одного игрока. Это было тяжело, но мы не позволили сопернику создать много моментов. Даже вдесятером, мы угрожали их воротам во втором тайме, но снова судьбу матча решило стандартное положение. Это усложнило нам жизнь".



"Мы контролировали игру в первом тайме. Иногда мы теряли мяч, и "Вулверхэмптон" шел в атаку, но мы контролировали игру. Нам слегка не хватило агрессии возле чужих ворот, но мы контролировали игру. У нас был второй тайм, чтобы предпринять что-нибудь еще, но затем у нас удалили игрока, и нам стало по-настоящему сложно", — сообщил Аморима официальный веб-сайт "Юнайтед".