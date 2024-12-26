"Вилла" подаст апелляцию на удаление Дурана против "Ньюкасла"

Рулевой "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что его клуб подаст апелляцию на удаление своего нападающего Джона Дурана в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

На Boxing Day "Вилла" потерпела поражение 3:0 на "Сент-Джеймс Парк", оставшись вдесятером на 32-й минуте, когда рефери Энтони Тэйлор показал Дурану прямую красную карточку.



Тэйлор посчитал, что Дуран шипами наступил на спину защитника "Ньюкасла" Фабиана Шера, однако Эмери придерживается другого мнения.



"Подаст ли "Вилла" апелляцию? Конечно. Конечно. Три матча (дисквалификации)? Вау, с этим сложно смириться. Потому что там не ясно, было ли касание ноги. Три матча... Вау, окей. Может быть, потому что это Джон Дуран. Мы много работаем с ним, чтобы научить его вести себя по-хорошему, и он старается", — цитирует Эмери The Athletic.



