МЮ проиграл "Вулверхэмптону" и опустился на 14-е место
Второй раз за неделю пропустив прямым ударом с углового, "Манчестер Юнайтед" потерпел поражение 2:0 от "Вулверхэмптона" и опустился на 14-е место в таблице Премьер-Лиги.
В стартовый состав "волков" после дисквалификации вернулся Райан Аит-Нури, заменив Родригу Гомеша.
Нападающий Маркус Рэшфорд вновь остался вне заяви "красных дьяволов". Лени Йоро появился вместо Тирелла Маласия, Расмус Хейлунд — вместо Джошуа Зиркзее.
Матч начался весьма бодро. "Вулверхэмптон" совершенно не боялся своего грозного соперника и смело атаковал.
Однако первый голевой момент создал "Юнайтед". На 20-й минуте Диогу Далот нанес обводящий удар с дистанции, заставив своего соотечественника Жозе Са вытянуться в струну.
Спустя шесть минут голкипер гостей Андре Онана ответил своим спасением, парировав удар Йоргена Ларсена головой с отскоком от газона.
В целом хозяева играли острее, хотя меньше владели мячом и нанесли меньше ударов.
Второй тайм начался с того, что Бруну Фернандеш получил вторую желтую карточку и оставил "Юнайтед" вдесятером. Почти сразу Ларсен головой поразил ворота Онана, однако гол "Вулвехэмптона" не был засчитан из-за офсайда.
И все-таки на 58-й минуте "волки" реализовал численное преимущество. Матеус Кунья повторил недавний трюк капитана "Тоттенхэма" Сона Хе Мина в матче Кубка Лиги против "дьяволов", закрутив мяч в ворота прямо с углового — 1:0.
Счет подгонял "Юнайтед" вперед, но атаковать вдесятером и на чужом поле было чрезвычайно тяжело. "Дьяволы" подвергли соперника определенному давлению в концовке, но избежать поражения не смогли.
Более того, на исходе компенсированного времени вышедший на замену Хван Хи Чхан завершил контратаку своей команды и установил окончательный счет — 2:0.
"Вулверхэмптон" смотрелся предпочтительнее по игре, а удаление Бруну Фернандеша лишь помогло "волкам" сделать то, к чему все и так шло.
"Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
26.12.2024 22:30
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изи ахах
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подзалупл нереально дырявая хуета
от кого угодно в задний дворик пускают
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главное по сезону - пидорнуть пидорнал
остальное не так и важно
согласны со мной?
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Ну что же, вперёд, КНЯЗИ!!!
Пусть боксинг дэй будет по-настоящему боевым!
Хочу победы братишки.
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Пенсы, не спать, смотрим как надо играть на минималках и учимся!
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Про вагифа даже никто уже не вспоминает. бедный ттх
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Волки надавали люля кебаба середняку дыркайтед!
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Вулверхэмптон = Россия
Мю = Украина
Цыгандеш = Зеленский = Дважды обоссаный
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«Самолет был сбит на территории России. Отрицать это невозможно». Депутат парламента Азербайджана потребовал извинений от РФ за крушение самолета, летевшего из Баку в Грозный
порция мочи вне очереди на кекстера и борьку
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Кажись ошиблись с тренером, у Ван Нистелроя повеселее игра была.
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Какой же фатальной ошибкой было увольнять Мойеса... Он реально мог стать СРАФОМ 2.0 Вот на 100% уверен, что минимум 2-3 титула выиграли бы к этому моменту. Муму - клуб пидорасов. Enough is Enough. С этого дня я скаузер, нахуй красный унитаз. Пусть ебло и прочий мусор за это недоразумение болеет.
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Цыганчестер с победой.
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Братишки Рашфорда сливают Аморима.
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Аморим после очередного поражения Юнайтеда: "Людям легко критиковать, но они не знают, через что и кого мне пришлось пройти в Сургуте в 1992-м"
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Без сенсаций
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надо заплатить лямов 20 чтобы вернуть ТХ, так и борьба за вылет Му с условным Лестером не за горами...
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Mumu club pidorasov
Gg mumu
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Цыган орууууу
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фатимулечки в слезах
адекватных лемразиков с победой)
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