МЮ проиграл "Вулверхэмптону" и опустился на 14-е место

Вулверхэмптон Второй раз за неделю пропустив прямым ударом с углового, "Манчестер Юнайтед" потерпел поражение 2:0 от "Вулверхэмптона" и опустился на 14-е место в таблице Премьер-Лиги.

В стартовый состав "волков" после дисквалификации вернулся Райан Аит-Нури, заменив Родригу Гомеша.

Нападающий Маркус Рэшфорд вновь остался вне заяви "красных дьяволов". Лени Йоро появился вместо Тирелла Маласия, Расмус Хейлунд — вместо Джошуа Зиркзее.

Матч начался весьма бодро. "Вулверхэмптон" совершенно не боялся своего грозного соперника и смело атаковал.

Однако первый голевой момент создал "Юнайтед". На 20-й минуте Диогу Далот нанес обводящий удар с дистанции, заставив своего соотечественника Жозе Са вытянуться в струну.

Спустя шесть минут голкипер гостей Андре Онана ответил своим спасением, парировав удар Йоргена Ларсена головой с отскоком от газона.

В целом хозяева играли острее, хотя меньше владели мячом и нанесли меньше ударов.

Второй тайм начался с того, что Бруну Фернандеш получил вторую желтую карточку и оставил "Юнайтед" вдесятером. Почти сразу Ларсен головой поразил ворота Онана, однако гол "Вулвехэмптона" не был засчитан из-за офсайда.

И все-таки на 58-й минуте "волки" реализовал численное преимущество. Матеус Кунья повторил недавний трюк капитана "Тоттенхэма" Сона Хе Мина в матче Кубка Лиги против "дьяволов", закрутив мяч в ворота прямо с углового — 1:0.

Счет подгонял "Юнайтед" вперед, но атаковать вдесятером и на чужом поле было чрезвычайно тяжело. "Дьяволы" подвергли соперника определенному давлению в концовке, но избежать поражения не смогли.

Более того, на исходе компенсированного времени вышедший на замену Хван Хи Чхан завершил контратаку своей команды и установил окончательный счет — 2:0.

"Вулверхэмптон" смотрелся предпочтительнее по игре, а удаление Бруну Фернандеша лишь помогло "волкам" сделать то, к чему все и так шло.

"Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2024 22:30

Количество просмотров Просмотров: 952

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Последние комментарии:




  1. electric 26.12.2024 23:07 # electric
    изи ахах

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  2. bembo 26.12.2024 23:07 # bembo
    подзалупл нереально дырявая хуета
    от кого угодно в задний дворик пускают

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  3. bembo 26.12.2024 22:59 # bembo
    главное по сезону - пидорнуть пидорнал
    остальное не так и важно
    согласны со мной?

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  4. electric 26.12.2024 22:57 # electric
    Ну что же, вперёд, КНЯЗИ!!!
    Пусть боксинг дэй будет по-настоящему боевым!
    Хочу победы братишки.

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  5. lovrentiy 26.12.2024 22:53 # lovrentiy
    Пенсы, не спать, смотрим как надо играть на минималках и учимся!

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  6. electric 26.12.2024 22:50 # electric
    Про вагифа даже никто уже не вспоминает. бедный ттх

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  7. xxa 26.12.2024 22:48 # xxa
    Волки надавали люля кебаба середняку дыркайтед!

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  8. imf-tua 26.12.2024 22:47 # imf-tua
    Вулверхэмптон = Россия
    Мю = Украина
    Цыгандеш = Зеленский = Дважды обоссаный

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  9. narcot 26.12.2024 22:41 # narcot
    «Самолет был сбит на территории России. Отрицать это невозможно». Депутат парламента Азербайджана потребовал извинений от РФ за крушение самолета, летевшего из Баку в Грозный

    порция мочи вне очереди на кекстера и борьку

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  10. black-sumrak1990 26.12.2024 22:41 # black-sumrak1990
    Кажись ошиблись с тренером, у Ван Нистелроя повеселее игра была.

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  11. imf-tua 26.12.2024 22:40 # imf-tua
    Какой же фатальной ошибкой было увольнять Мойеса... Он реально мог стать СРАФОМ 2.0 Вот на 100% уверен, что минимум 2-3 титула выиграли бы к этому моменту. Муму - клуб пидорасов. Enough is Enough. С этого дня я скаузер, нахуй красный унитаз. Пусть ебло и прочий мусор за это недоразумение болеет.

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  12. dexter 26.12.2024 22:40 # dexter
    Цыганчестер с победой.

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  13. brown-ale 26.12.2024 22:38 # brown-ale
    Братишки Рашфорда сливают Аморима.

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  14. hachidlo 26.12.2024 22:38 # hachidlo
    Аморим после очередного поражения Юнайтеда: "Людям легко критиковать, но они не знают, через что и кого мне пришлось пройти в Сургуте в 1992-м"

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  15. babsez 26.12.2024 22:35 # babsez
    Без сенсаций

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  16. live-juve 26.12.2024 22:35 # live-juve
    надо заплатить лямов 20 чтобы вернуть ТХ, так и борьба за вылет Му с условным Лестером не за горами...

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  17. electric 26.12.2024 22:33 # electric
    Mumu club pidorasov
    Gg mumu

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  18. felix-the-cat 26.12.2024 22:33 # felix-the-cat
    Цыган орууууу

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  19. bembo 26.12.2024 22:32 # bembo
    фатимулечки в слезах


    адекватных лемразиков с победой)

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