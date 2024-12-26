МЮ проиграл "Вулверхэмптону" и опустился на 14-е место

Второй раз за неделю пропустив прямым ударом с углового, "Манчестер Юнайтед" потерпел поражение 2:0 от "Вулверхэмптона" и опустился на 14-е место в таблице Премьер-Лиги.

В стартовый состав "волков" после дисквалификации вернулся Райан Аит-Нури, заменив Родригу Гомеша.



Нападающий Маркус Рэшфорд вновь остался вне заяви "красных дьяволов". Лени Йоро появился вместо Тирелла Маласия, Расмус Хейлунд — вместо Джошуа Зиркзее.



Матч начался весьма бодро. "Вулверхэмптон" совершенно не боялся своего грозного соперника и смело атаковал.



Однако первый голевой момент создал "Юнайтед". На 20-й минуте Диогу Далот нанес обводящий удар с дистанции, заставив своего соотечественника Жозе Са вытянуться в струну.



Спустя шесть минут голкипер гостей Андре Онана ответил своим спасением, парировав удар Йоргена Ларсена головой с отскоком от газона.



В целом хозяева играли острее, хотя меньше владели мячом и нанесли меньше ударов.



Второй тайм начался с того, что Бруну Фернандеш получил вторую желтую карточку и оставил "Юнайтед" вдесятером. Почти сразу Ларсен головой поразил ворота Онана, однако гол "Вулвехэмптона" не был засчитан из-за офсайда.



И все-таки на 58-й минуте "волки" реализовал численное преимущество. Матеус Кунья повторил недавний трюк капитана "Тоттенхэма" Сона Хе Мина в матче Кубка Лиги против "дьяволов", закрутив мяч в ворота прямо с углового — 1:0.



Счет подгонял "Юнайтед" вперед, но атаковать вдесятером и на чужом поле было чрезвычайно тяжело. "Дьяволы" подвергли соперника определенному давлению в концовке, но избежать поражения не смогли.



Более того, на исходе компенсированного времени вышедший на замену Хван Хи Чхан завершил контратаку своей команды и установил окончательный счет — 2:0.



"Вулверхэмптон" смотрелся предпочтительнее по игре, а удаление Бруну Фернандеша лишь помогло "волкам" сделать то, к чему все и так шло.



"Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче