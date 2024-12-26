Мареска: "Мы должны лучше контролировать игру"

После поражения 1:2 от "Фулхэма" главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его команда должна научиться лучше контролировать ход матча.

На Boxing Day "Челси" подарил "дачникам" их первую за 45 лет победу на "Стэмфорд Бридж". "Синие" проиграли из-за двух поздних голов.



В концовке матча, когда "Фулхэм" сравнял счет, играла стала слишком открытой, и Мареске это не нравится.



"Это неприятное ощущение. Когда не можешь выиграть, важно не проиграть. Мы слишком много раз позволяли им убегать в атаку. Мы придали им энергию. Жаль, что так вышло".



"Одна из вещей, которые мы могли сделать лучше, — это контроль над ходом матча. "Фулхэм" — это команда, игра против которой становится баскетбольным матчем, если вы хотите быстро атаковать, а это не для нас. Мы должны лучше контролировать игру", — цитирует Мареску Daily Mirror.