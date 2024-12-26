Гвардиола обсудит с "Сити" приобретения

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что обсудит с руководством своего клуба приобретения в зимнее трансферное окно.

Домашний матч Премьер-Лиги против "Эвертона" на Boxing Day обернулся для "Сити" очередной потерей очков (1:1). "Горожане" могут похвастать лишь одной победой в 13 последних поединках во всех соревнованиях.



Против "Эвертона" Гвардиола вновь был крайне ограничен в выборе игроков, поэтому Хосеп связывает большие надежды с открывающимся на следующей неделе трансферным окном.



"Правда в том, что в этом сезоне у нас много травм. И это проблема".



"Но я не думаю, что имеет смысл приглашать игроков на краткосрочную перспективу. Ты должен приглашать игроков на следующие три, четыре или пять лет. А это иногда бывает непросто. Но, конечно, мы должны попытаться, потому что эта ситуация сохраняется долгое время".



"Восемь важных игроков отсутствуют. Гюндоган не был готов к выходу в старте. Кевин (Де Брюйне) не был готов сыграть 90 минут — возможно, следовало выпустить его раньше".



"Да, мы имеем дело с этой ситуацией — и уже давно. Конечно, мне нужно поговорить с клубом, и клуб решит. Мы должны попытаться, потому что это длится уже долго", — цитирует Гвардиолу The Guardian.