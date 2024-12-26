Эланга принес "Форест" победу над "Тоттенхэмом"

Гол Энтони Эланги позволил "Ноттингем Форест" одолеть "Тоттенхэм" со счетом 1:0 и выйти на третье место в Премьер-Лиге.

В стартовый состав "лесников" на этот матч вернулся капитан Райан Йетс, заменив Морато.



После семи матчей дисквалификации в старт "шпор" вернулся Родриго Бентанкур. Он, Дестини Удоджи и Бреннан Джонсон заменили Ива Биссума, Педро Порро и Джеймса Мэддисона.



Гости заметно превосходили соперника по владению мячом в начале матча, но это не помешало хозяевам открыть счет на 29-й минуте. Морган Гиббс-Уайт сделал разрезающую передачу вперед на рывок Энтони Эланги, который пробил в касание с правого края штрафной площади — 1:0.



Гол Эланги так и остался единственным ударом хозяев в створ в первом тайме. Гости выглядели лучше, но никаких дивидендов им это не принесло до перерыва.



Во втором тайме "Тоттенхэм" пытался отыграться, но несколько раз "Форест" мог подловить своего соперника. Тем не менее, счет не изменился. На сей раз атака подвела "шпор".



"Ноттингем Форест" — "Тоттенхэм". Отчет о матче