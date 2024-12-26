Гвардиола доволен игрой "Сити" против "Эвертона"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высоко оценил игру своей команды в матче против "Эвертона".

На Boxing Day "Сити" остался без подарка в виде победы, завершив домашний матч, в котором Эрлинг Холанд не смог реализовать пенальти, вничью 1:1.

Несмотря на разочаровывающий результат, Гвардиол остался доволен игрой своей команды. Хосеп чувствует, что "горожанам" тотально не везет.

"Мы сыграли действительно хорошо, но прямо сейчас у нас такой период, когда мы создаем, а затем соперник забивает с первого же момента. Но да, мы не будем опускать руки".

"Мы сыграли действительно хорошо против этой команды — и в атаке, и в обороне. Мы нанесли много ударов из пределов штрафной, но, к сожалению, не смогли добиться желаемого результата", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2024 19:00

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