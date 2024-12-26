Гвардиола доволен игрой "Сити" против "Эвертона"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высоко оценил игру своей команды в матче против "Эвертона".

На Boxing Day "Сити" остался без подарка в виде победы, завершив домашний матч, в котором Эрлинг Холанд не смог реализовать пенальти, вничью 1:1.



Несмотря на разочаровывающий результат, Гвардиол остался доволен игрой своей команды. Хосеп чувствует, что "горожанам" тотально не везет.



"Мы сыграли действительно хорошо, но прямо сейчас у нас такой период, когда мы создаем, а затем соперник забивает с первого же момента. Но да, мы не будем опускать руки".



"Мы сыграли действительно хорошо против этой команды — и в атаке, и в обороне. Мы нанесли много ударов из пределов штрафной, но, к сожалению, не смогли добиться желаемого результата", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.