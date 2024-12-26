Агент Ольмо прибыл в Манчестер

Агент атакующего полузащитника "Барселоны" Дани Ольмо прибыл в Манчестер на переговоры с клубами Премьер-Лиги.

"Барселона" только минувшим летом приобрела Ольмо у "РБ Лейпциг" за 50 миллионов фунтов, но из-за своих финансовых проблем смогла зарегистрировать Дани на Ла Лигу лишь до конца календарного года.



Если до 1 января "Барселона" не продлит регистрацию Ольмо, 26-летний игрок сборной Испании сможет покинуть "Ноу Камп" безо всякой компенсации ввиду особенности своего контракта.



Ситуация Ольмо привлекла внимание клубов Премьер-Лиги, включая "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".



Как сообщает Daily Mail, агент игрока Энди Бара на частном самолете прилетел в Манчестер, посетив ничью между "Сити" и "Эвертоном" в четверг (1:1).