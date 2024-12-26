"Сити" не смог победить "Эвертон"

Джордан Пикфорд и Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" снова не смог победить, сыграв дома с "Эвертоном" только вничью 1:1.

Относительно поражения 2:1 от "Астон Виллы" в стартовом составе "горожан" произошло три изменения. Натан Аке, Жереми Доку и Савиньо появились вместо Джона Стоунса, Илкая Гюндогана и Джека Грилиша.

У "ирисок" лишь 36-летний Шеймус Коулмен поменял 39-летнего Эшли Янга.

Хозяева "Этихад" могли открыть счет уже на третьей минуте, но гостей спасла штанга после удара головой Йошко Гвардиола.

И все-таки "Сити" не остался без быстрого гола. На 15-й минуте Доку сделал передачу на левый край штрафной, откуда Бернарду Силва нанес удар с острого угла при помощи рикошета от ноги Джаррада Брантуэйта — 1:0.

Вскоре раз пару раз обратил на себя внимание Эрлинг Холанд, а на 33-й минуте Силва был обязан оформлять дубль. Бернарду бил в касание из пределов штрафной, но не попал в створ.

При этом "Эвертон" немало владел мячом, а на 37-й минуте даже сравнял счет. Илиман Ндиайе свободно принял передачу в чужой штрафной, вторым касанием пробив в дальний угол ворот — 1:1.

Начало второго тайма было отмечено двумя столкновениями Савиньо и Виталия Миколенко в штрафной. Во второй раз украинец остановил оппонента с нарушением правил, и рефери назначил пенальти. Однако Джордан Пикфорд отразил удар Холанда с 11-метровой отметки, а добивание Эрлинга случилось уже из офсайда.

Нереализованный пенальти подорвал уверенность "Сити" в себе, и в дальнейшем "горожане" выглядели неубедительно, хотя по-прежнему играли первым номером. "Эвертон" не отсиживался у своих ворот и регулярно совершал вылазки к владениям Штефана Ортеги.

В итоге матч так и завершился ничейным результатом, который выглядит справедливо. "Эвертон" не очень много позволил "Сити", особенно во втором тайме.

"Манчестер Сити" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2024 17:25

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Последние комментарии:




  1. bembo 26.12.2024 18:16 # bembo
    Легенда!

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  2. electric 26.12.2024 18:16 # electric
    Челси достойно держится. могли уже двушку как минимум пустить...

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  3. drogba11cool 26.12.2024 18:00 # drogba11cool
    Вот без Мудрика мне Челси больше нравится, надеюсь он больше не сыграет за Челси.

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  4. drogba11cool 26.12.2024 17:59 # drogba11cool
    Сейчас будем смотреть как залупенисы катают. Кукурелья в старте, значит будут голы!

    Лучший состав Челси, смотрим и наслаждаемся.

    https://imgur.com/a/NayDEWv

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  5. gameboy 26.12.2024 17:44 # gameboy
    ВПЕРЕД ИМПЕРАТОРЫ
    ВПЕРЕД К ПОБЕДЕ

    ЧЕЛСИ ЧЕЛСИ ЧЕЛСИ

    ЧЕЛСИ ЧЕЛСИ ЧЕЛСИ

    (ответить)

  6. xxa 26.12.2024 17:38 # xxa
    Ириски вдули голубым

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  7. drogba11cool 26.12.2024 17:37 # drogba11cool
    Против Эвертона неплохо сыграли, чувствуется прогресс у Сити.

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  8. imf-tau 26.12.2024 17:36 # imf-tau
    Рыжий Моуриньо на классе сикнул на лысую бестолковку.

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  9. felix-the-cat 26.12.2024 17:35 # felix-the-cat
    Хаахахахахахахаххахахах мансиси орууу 13 матчей 1 победа ахаахахааха

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  10. shearer1 26.12.2024 17:32 # shearer1
    мц сыграл как челче, но с голами

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  11. hachidlo 26.12.2024 17:30 # hachidlo
    Ну всё. Залупулю! Открываем свои шестидолларовые винища, настраиваем своим крапово-лиловые ипальники со сморщенным рендером 480р апскейл до 4к, чтобы глаза стали как два вентилятора 1050ти, и готовимся наслаждаться игрой лучшего клуба Англии - Челче.

    (ответить)

  12. ebu-lemarsa 26.12.2024 17:30 # ebu-lemarsa
    во льгове ВСУ захуярили руских хуесосов пидарасов, которые размещались в жилом доме

    красным обведен дом, желтым командный пункт в гибдд

    более 7 руских пидарасов было уничтожено

    русня, шо с ебалом?

    руские пидарасы хрюкали, что якобы всу уебали по мирняку.

    ну во первых мирной русни нет. всю русню надо убивать, даже руских на&#235;бышей.
    во вторых, русня по класеке прячется за мирняком

    (ответить)

  13. imf-tua 26.12.2024 17:29 # imf-tua
    Рубрика СТИХИ с ФРОНТА

    Я дрон свой танцам научил
    И дерзко он летает
    Где небо Мавик обнимал,
    Там враг наш погибает

    Я дрона меткости учил
    И с ним учился тоже
    Он стал карающей рукой,
    Он стал на Тень похожий

    Я дрона прятаться учил,
    Вверху, над облаками
    Чтобы про нас писал
    Харуко Мураками

    По дрону, честно, заскучал,
    По нашей с ним работе
    Адреналин в крови притих,
    В палаточной дремоте

    Но скоро в руки пульт возьму
    И зажжужит дружище
    С неба будем слать привет
    И создадим затишье...

    Роман П.

    (ответить)

  14. electric 26.12.2024 17:28 # electric
    КНЯЗИ будут на троне!!!

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