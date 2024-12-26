"Сити" не смог победить "Эвертон"
"Манчестер Сити" снова не смог победить, сыграв дома с "Эвертоном" только вничью 1:1.
Относительно поражения 2:1 от "Астон Виллы" в стартовом составе "горожан" произошло три изменения. Натан Аке, Жереми Доку и Савиньо появились вместо Джона Стоунса, Илкая Гюндогана и Джека Грилиша.
У "ирисок" лишь 36-летний Шеймус Коулмен поменял 39-летнего Эшли Янга.
Хозяева "Этихад" могли открыть счет уже на третьей минуте, но гостей спасла штанга после удара головой Йошко Гвардиола.
И все-таки "Сити" не остался без быстрого гола. На 15-й минуте Доку сделал передачу на левый край штрафной, откуда Бернарду Силва нанес удар с острого угла при помощи рикошета от ноги Джаррада Брантуэйта — 1:0.
Вскоре раз пару раз обратил на себя внимание Эрлинг Холанд, а на 33-й минуте Силва был обязан оформлять дубль. Бернарду бил в касание из пределов штрафной, но не попал в створ.
При этом "Эвертон" немало владел мячом, а на 37-й минуте даже сравнял счет. Илиман Ндиайе свободно принял передачу в чужой штрафной, вторым касанием пробив в дальний угол ворот — 1:1.
Начало второго тайма было отмечено двумя столкновениями Савиньо и Виталия Миколенко в штрафной. Во второй раз украинец остановил оппонента с нарушением правил, и рефери назначил пенальти. Однако Джордан Пикфорд отразил удар Холанда с 11-метровой отметки, а добивание Эрлинга случилось уже из офсайда.
Нереализованный пенальти подорвал уверенность "Сити" в себе, и в дальнейшем "горожане" выглядели неубедительно, хотя по-прежнему играли первым номером. "Эвертон" не отсиживался у своих ворот и регулярно совершал вылазки к владениям Штефана Ортеги.
В итоге матч так и завершился ничейным результатом, который выглядит справедливо. "Эвертон" не очень много позволил "Сити", особенно во втором тайме.
"Манчестер Сити" — "Эвертон". Отчет о матче
26.12.2024 17:25
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Последние комментарии:
Легенда!
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Челси достойно держится. могли уже двушку как минимум пустить...
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Вот без Мудрика мне Челси больше нравится, надеюсь он больше не сыграет за Челси.
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Сейчас будем смотреть как залупенисы катают. Кукурелья в старте, значит будут голы!
Лучший состав Челси, смотрим и наслаждаемся.
https://imgur.com/a/NayDEWv
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ВПЕРЕД ИМПЕРАТОРЫ
ВПЕРЕД К ПОБЕДЕ
ЧЕЛСИ ЧЕЛСИ ЧЕЛСИ
ЧЕЛСИ ЧЕЛСИ ЧЕЛСИ
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Ириски вдули голубым
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Против Эвертона неплохо сыграли, чувствуется прогресс у Сити.
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Рыжий Моуриньо на классе сикнул на лысую бестолковку.
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Хаахахахахахахаххахахах мансиси орууу 13 матчей 1 победа ахаахахааха
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мц сыграл как челче, но с голами
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Ну всё. Залупулю! Открываем свои шестидолларовые винища, настраиваем своим крапово-лиловые ипальники со сморщенным рендером 480р апскейл до 4к, чтобы глаза стали как два вентилятора 1050ти, и готовимся наслаждаться игрой лучшего клуба Англии - Челче.
(ответить)
во льгове ВСУ захуярили руских хуесосов пидарасов, которые размещались в жилом доме
красным обведен дом, желтым командный пункт в гибдд
более 7 руских пидарасов было уничтожено
русня, шо с ебалом?
руские пидарасы хрюкали, что якобы всу уебали по мирняку.
ну во первых мирной русни нет. всю русню надо убивать, даже руских наëбышей.
во вторых, русня по класеке прячется за мирняком
(ответить)
Рубрика СТИХИ с ФРОНТА
Я дрон свой танцам научил
И дерзко он летает
Где небо Мавик обнимал,
Там враг наш погибает
Я дрона меткости учил
И с ним учился тоже
Он стал карающей рукой,
Он стал на Тень похожий
Я дрона прятаться учил,
Вверху, над облаками
Чтобы про нас писал
Харуко Мураками
По дрону, честно, заскучал,
По нашей с ним работе
Адреналин в крови притих,
В палаточной дремоте
Но скоро в руки пульт возьму
И зажжужит дружище
С неба будем слать привет
И создадим затишье...
Роман П.
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КНЯЗИ будут на троне!!!
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