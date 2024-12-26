"Сити" не смог победить "Эвертон"

"Манчестер Сити" снова не смог победить, сыграв дома с "Эвертоном" только вничью 1:1.

Относительно поражения 2:1 от "Астон Виллы" в стартовом составе "горожан" произошло три изменения. Натан Аке, Жереми Доку и Савиньо появились вместо Джона Стоунса, Илкая Гюндогана и Джека Грилиша.



У "ирисок" лишь 36-летний Шеймус Коулмен поменял 39-летнего Эшли Янга.



Хозяева "Этихад" могли открыть счет уже на третьей минуте, но гостей спасла штанга после удара головой Йошко Гвардиола.



И все-таки "Сити" не остался без быстрого гола. На 15-й минуте Доку сделал передачу на левый край штрафной, откуда Бернарду Силва нанес удар с острого угла при помощи рикошета от ноги Джаррада Брантуэйта — 1:0.



Вскоре раз пару раз обратил на себя внимание Эрлинг Холанд, а на 33-й минуте Силва был обязан оформлять дубль. Бернарду бил в касание из пределов штрафной, но не попал в створ.



При этом "Эвертон" немало владел мячом, а на 37-й минуте даже сравнял счет. Илиман Ндиайе свободно принял передачу в чужой штрафной, вторым касанием пробив в дальний угол ворот — 1:1.



Начало второго тайма было отмечено двумя столкновениями Савиньо и Виталия Миколенко в штрафной. Во второй раз украинец остановил оппонента с нарушением правил, и рефери назначил пенальти. Однако Джордан Пикфорд отразил удар Холанда с 11-метровой отметки, а добивание Эрлинга случилось уже из офсайда.



Нереализованный пенальти подорвал уверенность "Сити" в себе, и в дальнейшем "горожане" выглядели неубедительно, хотя по-прежнему играли первым номером. "Эвертон" не отсиживался у своих ворот и регулярно совершал вылазки к владениям Штефана Ортеги.



В итоге матч так и завершился ничейным результатом, который выглядит справедливо. "Эвертон" не очень много позволил "Сити", особенно во втором тайме.



"Манчестер Сити" — "Эвертон". Отчет о матче