Агент Антони сообщил об интересе других клубов

Агент вингера "Манчестер Юнайтед" Антони подтвердил, что другие клубы проявляют предметный интерес к его клиенту.

Антони пока не смог оправдать ожиданий после своего перехода из "Аякса" за 86 миллионов фунтов в сентябре 2022.



По словам агента Жуниора Педросо, Антони открыт к уходу в аренду в январе, но одновременно 24-летний бразилец готов сражаться за место в планах нового главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима, поэтому решение за клубом.



"Да, многие клубы обращались к нам насчет перехода Антони в январе. Эти клубы хотели выяснить ситуацию Антони, поэтому я могу подтвердить, что существует предметный интерес".



"Если честно, "Манчестер Юнайтед" никогда не выражал нам никакого интереса к тому, чтобы продать или отправить в аренду Антони. Нас никогда не уведомляли о такого рода вещах".



"Руководство "Манчестер Юнайтед" никогда не говорило, что хочет, чтобы Антони ушел, вопреки слухам насчет нашего клиента".



"Я могу сказать, что будущее Антони очень завязано на интересах "Манчестер Юнайтед". Если клуб думает, что будет хорошей идеей отправить Антони в аренду в январе, чтобы обеспечить его игровыми минутами и восстановить его уверенность в себе, тогда мы вместе поработаем над этим вариантом".



"Иначе Антони будет упорно трудиться над тем, чтобы вернуть свое место в составе и показывать свои лучшие качества при новом тренере Рубене Амориме", — сообщил Педросо Givemesport.