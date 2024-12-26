Гвардиола: "Мы должны добавить игроков"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда нуждается в приобретениях в зимнее трансферное окно.

"Сити" встретил Рождество, занимая только седьмое место в Премьер-Лиге, что ставит под угрозу попадание "горожан" в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Основной причиной игрового кризиса Гвардиола по-прежнему считает эпидемию травм, поэтому Хосеп связывает большие ожидания с трансферным рынком.

"Мы должны добавить игроков. Определенно. Определенно. У нас возникают затруднения, особенно в обороне и в полузащите".

"Думаю, мы должны добавить игроков, но я не знаю, случится ли это. Трансферное окно зимой не бывает простым, но каждый и так это знает".

"Думаю, даже сами игроки задаются вопросом: "Может, мы добавим игроков, пожалуйста?!" — сообщил Гвардиола Amazon Prime.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2024 16:00

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