Диас считает, что Дуран может стать лучшим нападающим в мире

Звезда "Ливерпуля" Луис Диас считает, что его партнер по сборной Колумбии Джон Дуран из "Астон Виллы" может стать лучшим нападающим в мире.

Дуран великолепно себя проявляет в этом сезоне, забив 12 мячей в 25 матчах за "Виллу", включая гол против "Манчестер Сити" в минувшим летом.



Диас убежден, что Дурана ждет большое будущее, если его 21-летний соотечественник не поймает звездную болезнь.



"С первого дня, как я повстречал его и увидел его игру, я знаю его качества и умения. Как я уже говорил, если у него будет порядок в голове, он сможет войти в историю в своей роли. Он может стать лучшим нападающим".



"Это хорошо, что его дела идут хорошо и что он блистает в этой великолепной лиге. Я очень рад за него, мы много времени проводим вместе в сборной, он очень спокойный парень".



"Как и каждый молодой парень, он продолжает учиться, поэтому он будет прибавлять с дальнейшим течением своей карьеры, продолжит забивать голы и продолжит приносить пользу сборной. Он очень этого заслуживает", — сообщил Диас ESPN.