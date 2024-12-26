Гвардиола чувствует "невероятную поддержку" президента "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что президент клуба Халдун Аль-Мубарак оказывает ему "невероятную поддержку".

"Сити" выиграл лишь один из 12 последних матчей во всех соревнованиях, потерпев девять поражений, однако это не поколебало ту поддержку, которую Гвардиола имеет внутри клуба.



Гвардиола чувствует, что руководство "Сити" его полностью поддерживает, и это придает Хосепу сил для преодоления кризиса.



"Мы разговариваем каждую неделю. Я ощущаю его невероятную поддержку".



"Мы оба знаем, что нам нужно принимать решения, когда случается что-нибудь неправильное. Мы всегда настроены позитивно насчет того, что ждет нас впереди", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.