Галлас считает, что "Арсеналу" следовало купить Исака летом

Экс-капитан "Арсенала" Вильям Галлас считает, что "канониры" находились бы на вершине Премьер-Лиги, если бы минувшим летом купили нападающего — вроде Александера Исака из "Ньюкасла".

По ходу этого сезона у "Арсенала" возникли острые проблемы с тем, чтобы забивать с игры, в результате чего Рождество "канониры" встретили на третьем месте в Премьер-Лиге, в шести очках позади лидирующего "Ливерпуля".



Галлас считает, что "Арсеналу" по-прежнему нужен нападающий, однако этот сезон уже не спасти, даже если "канониры" вдруг купят Исака в январе.



"Арсеналу" нужен нападающий, который соответствует их команде, и Александер Исак хорошо бы подошел. Это мощный игрок, который понимает игру, имеет хорошую технику, хочет участвовать в комбинациях".



"Проблема для "Арсенала" в том, что он не будет стоить дешево, и ему может потребоваться время, чтобы освоиться. Поэтому им стоило позаботиться об этом летом".



"Та возможность уже упущена. Думаю, то, что они не купили нападающего летом, дорого стоило "Арсеналу". Иначе они бы сейчас были на месте "Ливерпуля" во главе таблицы", — цитирует Галласа Football.London.