Рэтклифф хочет построить новый стадион на деньги Маска и Безоса

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф задумывался о привлечении американских миллиардеров Илона Маска и Джеффа Безоса к строительству нового стадиона.

Согласовав покупку доли в "Юнайтед" год назад, Рэтклифф сразу же обозначил цель по строительству более просторного стадиона. В данный момент клуб выбирает между реконструкцией "Олд Траффорд" и возведение совершенно новой арены.



Ясно лишь то, что это в любом случае будет крайне затратный проект, для реализации которого Рэтклиффу придется привлечь внешние инвестиции.



Как сообщает The Athletic, в первую очередь Рэтклифф обратился не к банкам, а к частному капиталу. Речь идет о Маске и Безосе, чьи состояния оцениваются в сотни миллиардов долларов.



Рэтклифф полагает, что профиль "Юнайтед" сделает привлекательным участие в проекте богатейших бизнесменов в мире.