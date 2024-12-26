Рэтклифф хочет построить новый стадион на деньги Маска и Безоса
Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф задумывался о привлечении американских миллиардеров Илона Маска и Джеффа Безоса к строительству нового стадиона.
Согласовав покупку доли в "Юнайтед" год назад, Рэтклифф сразу же обозначил цель по строительству более просторного стадиона. В данный момент клуб выбирает между реконструкцией "Олд Траффорд" и возведение совершенно новой арены.
Ясно лишь то, что это в любом случае будет крайне затратный проект, для реализации которого Рэтклиффу придется привлечь внешние инвестиции.
Как сообщает The Athletic, в первую очередь Рэтклифф обратился не к банкам, а к частному капиталу. Речь идет о Маске и Безосе, чьи состояния оцениваются в сотни миллиардов долларов.
Рэтклифф полагает, что профиль "Юнайтед" сделает привлекательным участие в проекте богатейших бизнесменов в мире.
26.12.2024 11:00
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