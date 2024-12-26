Постекоглу считает, покупать в январе стало сложнее из-за еврокубков

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу считает, что новый формат европейских турниров увеличил сложность зимнего трансферного окна.

На прошлой неделе Постекоглу уже сказал, что рассчитывает на приобретения в январе, но одновременно Анге понимает, что теперь приглашать игроков еще сложнее, чем в предыдущие зимние окна.



"Сможет ли "Тоттенхэм" усилить стартовый состав или увеличить глубину состава? Это два разных вопроса. Усилить стартовый состав может быть не так просто".



"Но увеличить глубину состава? Думаю, возможности для этого всегда есть. В этот январь с этим будет немного сложнее из-за того, как устроен европейский футбол. Раньше в январе ты мог найти пару вылетевших из Лиги Чемпионов клубов, которые думали: "Ну, мы уже не в Лиге Чемпионов, поэтому, может быть, уберем пару игроков из нашего ростера".



"Теперь этого нет, потому что во всех европейских соревнованиях еще ничего не решено. Это, наверное, добавит еще один уровень сложности, но мы постараемся, потому что, думаю, мы определенно нуждаемся в усилении. Мы просто посмотрим, насколько успешны мы будем в этом", — цитирует Постекоглу ESPN.