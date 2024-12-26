Слот предвкушает встречу с Ван Нистелроем

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что предвкушает встречу со своим соотечественником Руудом Ван Нистелроем, который с недавних пор тренирует "Лестер".

На Boxing Day Слот сойдется лицом с лицу в Ван Нистелроем, которого он знает по сезону Эредивизии 2022/23.



В том сезоне "Фейеноорд" Слота завоевал титул, опередив ближайшего преследователя на семь очков, но при этом сыграл вничью 2:2 с ПСВ Ван Нистелроя дома и уступил 4:3 им на выезде.



"Я и ожидал, что вы скажете людям здесь о том, что я проиграл раз и сыграл вничью раз против него, но вы преподнесли это в позитивном ключе, сказав, что мы выиграли титул лиги, и это правда".



"Коди Гакпо был в его команде тогда, и я очень рад, что он в моей команде сейчас, потому что Коди забил, когда мы (с "Фейеноордом") противостояли Рууду (и уступили 4:3)".



"Прежде всего Рууд — очень милый человек. Я встречался с ним раз или два, и он был очень хорош в ПСВ, потому что последние полтора года они во главе таблицы лиги".



"Если вы посмотрите на вторую половину сезона Рууда, то они больше ни разу не проиграли".



"После его ухода они начали покупать новых игроков и делать это активнее, чем во время его работы, но он все равно показал, что может сражаться за титул".



"Он был хорош и в "Юнайтед", и я предвкушаю встречу с ним, особенно если мы одержим победу", — цитирует Слота The Independent.