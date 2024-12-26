Гвардиола: "Сити" рискует не попасть в Лигу Чемпионов"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда рискует не попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

В данный момент "Сити" занимает только седьмое место в Премьер-Лиге, находясь в четырех очках позади замыкающего топ-4 "Ноттингем Форест".



"Сити" выиграл лишь один из 12 последних матчей во всех соревнованиях, поэтому Гвардиола опасается, что текущая серия "горожан" из 14 подряд сезонов в Лиге Чемпионов прервется.



"Конечно, непопадание в Лигу Чемпионов стало бы финансовой проблемой, но не только".



"Я знаю, каково это, потому что это случалось с клубами в этой стране. Много лет они доминировали, а затем они много лет не могли попасть в Лигу Чемпионов".



"Кажется, есть только одна команда, которая на протяжении 11-12 лет каждый сезон выступала в Лиге Чемпионов, и это "Манчестер Сити". Теперь мы рискуем туда не попасть. Риск определенно есть".



"Поэтому нам нужно набирать очки и выигрывать матчи, иначе мы не попадем в Лигу Чемпионов. Если мы не попадем, значит мы не заслуживаем этого, потому что мы не подготовились, столкнулись со множеством проблем и не смогли их решить, не нашли способ выигрывать матчи".



"Конечно, есть много претендентов на попадание в Лигу Чемпионов. Это так важно для каждого клуба. И прямо сейчас мы туда не попадаем. Если мы не будем выигрывать матчи, мы не попадем", — цитирует Гвардиолу The Independent.