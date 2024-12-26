Мареска назвал ключевое преимущество "Ливерпуля" над "Челси"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска назвал одно ключевое преимущество, которое "Ливерпуль" имеет над его командой.

В данный момент "Челси" находится всего в четырех очках позади лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля", однако на протяжении последних недель Мареска неоднократно говорил, что "синие" не являются претендентом на титул.



По словам Марески, "Ливерпуль" обладает огромным опытом участия в финалах и завоевания трофеев, и молодая команда "Челси" пока не может тягаться с "красными" в этом плане.



"Реальность такова, что мы вторые. Мы вторые не после четырех-пяти матчей, когда таблица, наверное, еще не отражает реальной картины. Это почти экватор, сыграно 17 матчей, поэтому таблица — даже если немного — отражает реальное положение команд".



"Но, несомненно, "Ливерпуль" выступает великолепно с первого дня. Мы говорим о команде, которая уже пережила этот момент, момент завоевания трофея, и это важно".



"На одной из своих пресс-конференций в прошлом году, когда "Ливерпуль" играл против "Челси" в финале Кубка Лиги, я указал на то, что существует огромная разница между количеством финалов, сыгранных игроками "Ливерпуля", и количеством финалов, сыгранных игроками "Челси".



"Речь об опыте, который необходим, чтобы преуспеть в такого рода момент, но мы довольны тем, где сейчас находимся", — цитирует Мареску Daily Mail.