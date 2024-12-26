Светская хроника за четверг
Два клуба Премьер-Лиги обратились насчет Дугласа Луиса. Джордан Пикфорд получит возможность завершить карьеру в "Эвертоне". Уэйн Руни сразится с Фрэнком Лэмпардом. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.
"Барселона" поспорит с клубами Премьер-Лиги за вингера "Атлетика" Нико Уильямса. (Bild)
Два неназванных клуба Премьер-Лиги сделали запросы насчет полузащитника "Ювентуса" Дугласа Луиса. (Nicolo Shira)
"Наполи" готов отозвать нападающего Виктора Осимхена из аренды в "Галатасарае" и продать в "Манчестер Юнайтед", если "красные дьяволы" включат в сделку Маркуса Рэшфорда, Расмуса Хейлунда или Джошуа Зиркзее. (Football Insider)
"Наполи" поспорит с "Ювентусом" за нападающего "Юнайтед" Джошуа Зиркзее. (Calciomercato)
"Юнайтед" и "Ньюкасл" сражаются за вингера "Саутгемптона" Тайлера Диблинга. (Football Insider)
"Манчестер Сити" рассматривает полузащитника "Байера" Флориана Вирца в качестве преемника для Кевина Де Брюйне. (Daily Mail)
Скауты "Челси", "Арсенала" и "Тоттенхэма" просматривали крайнего защитника "Брюгге" Максима Де Кюйпера. (Caught Offside)
"Ботафого" задумывается о приглашении вингера "Ньюкасла" Мигеля Альмирона. (Globo)
Другое
"Эвертон" предложит Джордану Пикфорду новый контракт, который позволит 30-летнему голкиперу остаться в мерсисайдском клубе до конца карьеры. (TBR Football)
"Сити" сэкономил около 250,000 фунтов, отменив рождественскую вечеринку. (The Athletic)
Мусульмане раскритиковали египетского нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха за размещенное в социальных сетях фото с семьей под рождественской елкой. (Daily Mail)
Бывший полузащитник "Сандерленда" Ли Каттермол покинул тренерский штаб "Бристоль Роверс" спустя всего одну неделю работы. (Bristol Live)
На Boxing Day Уэйн Руни сразится с Фрэнком Лэмпардом. Два бывших игрока сборной Англии будут противостоять друг другу как тренеры в матче Чемпионшипа между "Плимутом" и "Ковентри". (Daily Mail)
26.12.2024 06:00
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А теперь я расскажу как было на самом деле. Чеченцы отработали ПВО по гражданскому самолету азербайджанцев. Сразу же поняли, что натворили. Пришел запрет на посадку в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Пилоты развернули самолет и полетели в Актау. Это был ближайший аэропорт через Каспийское море. Расчет был на то, что самолет упадет в море и получится скрыть повреждения от работы ПВО. Если бы русские пилоты, герои - не смогли бы перелететь море, то это бы сработало и мы бы все никогда не узнали правду. Птицы утопили самолет и так далее. И не было никого кто бы это опроверг.
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"Наполи" готов отозвать нападающего Виктора Осимхена из аренды в "Галатасарае" и продать в "Манчестер Юнайтед", если "красные дьяволы" включат в сделку Маркуса Рэшфорда, Расмуса Хейлунда или Джошуа Зиркзее. (Football Insider)
Источник: http://fapl.ru/posts/112035/#reply
Каземиро, Эриксена и Антони ещё докинуть можно, раз у Наполи, со слов этого инсайдера, такая ведомость резиновая.
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Так Салах каждый год под ёлкой фотается.
А ещё он живёт на христианской земле, получает от них деньги, разговаривает на их языке, ест и пьет с их рук. Может его казнить за это нужно?
Кстати, а эти критиканты сами сидят а гаджетах которые разработаны христианами и пользуются интернетом, соцсетями, что по сути является харамом.
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