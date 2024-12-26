Светская хроника за четверг

Два клуба Премьер-Лиги обратились насчет Дугласа Луиса. Джордан Пикфорд получит возможность завершить карьеру в "Эвертоне". Уэйн Руни сразится с Фрэнком Лэмпардом. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Барселона" поспорит с клубами Премьер-Лиги за вингера "Атлетика" Нико Уильямса. (Bild)



Два неназванных клуба Премьер-Лиги сделали запросы насчет полузащитника "Ювентуса" Дугласа Луиса. (Nicolo Shira)



"Наполи" готов отозвать нападающего Виктора Осимхена из аренды в "Галатасарае" и продать в "Манчестер Юнайтед", если "красные дьяволы" включат в сделку Маркуса Рэшфорда, Расмуса Хейлунда или Джошуа Зиркзее. (Football Insider)



"Наполи" поспорит с "Ювентусом" за нападающего "Юнайтед" Джошуа Зиркзее. (Calciomercato)



"Юнайтед" и "Ньюкасл" сражаются за вингера "Саутгемптона" Тайлера Диблинга. (Football Insider)



"Манчестер Сити" рассматривает полузащитника "Байера" Флориана Вирца в качестве преемника для Кевина Де Брюйне. (Daily Mail)



Скауты "Челси", "Арсенала" и "Тоттенхэма" просматривали крайнего защитника "Брюгге" Максима Де Кюйпера. (Caught Offside)



"Ботафого" задумывается о приглашении вингера "Ньюкасла" Мигеля Альмирона. (Globo)



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"Эвертон" предложит Джордану Пикфорду новый контракт, который позволит 30-летнему голкиперу остаться в мерсисайдском клубе до конца карьеры. (TBR Football)



"Сити" сэкономил около 250,000 фунтов, отменив рождественскую вечеринку. (The Athletic)



Мусульмане раскритиковали египетского нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха за размещенное в социальных сетях фото с семьей под рождественской елкой. (Daily Mail)



Бывший полузащитник "Сандерленда" Ли Каттермол покинул тренерский штаб "Бристоль Роверс" спустя всего одну неделю работы. (Bristol Live)



На Boxing Day Уэйн Руни сразится с Фрэнком Лэмпардом. Два бывших игрока сборной Англии будут противостоять друг другу как тренеры в матче Чемпионшипа между "Плимутом" и "Ковентри". (Daily Mail)