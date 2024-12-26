"Ньюкаслу", возможно, придется продать Исака
"Ньюкасл" может быть вынужден продать нападающего Александера Исака следующим летом, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей.
"Ньюкасл" был на волоске от нарушения ФФП еще минувшим летом, оставшись в рамках правил только благодаря продажам Янкубы Минте и Эллиота Андерсона.
Как сообщает Football Insider, следующим летом "Ньюкаслу", вероятно, снова потребуется продать кого-нибудь, что может помочь другим клубам переманить блистающего в этом сезоне Исака.
Исак выглядит одним из наиболее ценных активов "Ньюкасла". Продажа 25-летнего шведа не только закрыла бы проблемы "сорок" с ФФП, но и обеспечила им средства на обновление состава.
Попроситься на выход может и сам Исак — Александер имеет большие амбиции, хочет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.
Добавим, Исак забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи в этом сезоне Премьер-Лиги.
26.12.2024 00:05
Просмотров: 332
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Шура топ4ик.
(ответить)
Челси уже походу готовится продавая Нкунку! Но не точно.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий