"Ньюкаслу", возможно, придется продать Исака

Александер Исак "Ньюкасл" может быть вынужден продать нападающего Александера Исака следующим летом, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей.

"Ньюкасл" был на волоске от нарушения ФФП еще минувшим летом, оставшись в рамках правил только благодаря продажам Янкубы Минте и Эллиота Андерсона.

Как сообщает Football Insider, следующим летом "Ньюкаслу", вероятно, снова потребуется продать кого-нибудь, что может помочь другим клубам переманить блистающего в этом сезоне Исака.

Исак выглядит одним из наиболее ценных активов "Ньюкасла". Продажа 25-летнего шведа не только закрыла бы проблемы "сорок" с ФФП, но и обеспечила им средства на обновление состава.

Попроситься на выход может и сам Исак — Александер имеет большие амбиции, хочет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.

Добавим, Исак забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи в этом сезоне Премьер-Лиги.




Метки Исак, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2024 00:05

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  1. makeewadim 26.12.2024 01:25 # makeewadim
    Шура топ4ик.

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  2. chelsiukpro 26.12.2024 00:09 # chelsiukpro
    Челси уже походу готовится продавая Нкунку! Но не точно.

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