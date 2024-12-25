"Челси" ожидает предложений по Нкунку в январе

"Челси" ожидает предложений по своему нападающему Кристоферу Нкунку в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Нкунку принял участие в 16 матчах Премьер-Лиги, но лишь на два из них 27-летний француз выходил в стартовом составе.



В основном Нкунку получает игровые минуты в Лиге Конференций, и эта ситуация вызывает разочарование у Кристофера.



По информации Football Insider, в "Челси" ожидают, что другие клубы попытаются этим воспользоваться в январе, причем интерес к Нкунку существует как из Премьер-Лиги, так и из-за ее пределов.



Добавим, в этом сезоне Нкунку забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи в 25 матчах за "Челси" во всех соревнованиях.