"Тоттенхэм" надеется купить Джонни Кардозо в январе

"Тоттенхэм" надеется приобрести полузащитника испанского "Реал Бетис" Джонни Кардозо в январе.

Минувшим летом "Тоттенхэм" продал в "Реал Бетис" Джовани Ло Чельсо за 8.4 млн. фунтов, одновременно получив опцию приобретения Кардозо по заранее оговоренной цене в 20.7 млн. фунтов.



Изначально "Тоттенхэм" планировал, что этот сезон Кардозо отыграет за "Реал Бетис", а затем "шпоры" решат, будут ли покупать 22-летнего американца бразильского происхождения.



Однако в данный момент команда Анге Постекоглу испытывает острый дефицит игроков, поэтому "Тоттенхэм" обратился к "Реал Бетис", чтобы ускорить переход Кардозо.



В этом сезоне Кардозо, выступающий на позиции опорника, провел 18 матчей за "Реал Бетис" во всех соревнованиях, забив один гол и отдав одну результативную передачу.