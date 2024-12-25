"Сити" собирается продать Грилиша следующим летом

Джек Грилиш "Манчестер Сити" будет открыт к предложениям насчет плеймейкера Джека Грилиша в конце сезона.

Летом 2021 "Сити" приобрел Грилиша у "Астон Виллы" за рекордные на тот момент для всей Премьер-Лиги 100 миллионов фунтов.

Грилиш сыграл ключевую роль в завоевании "Сити" требла в сезоне 2022/23, однако с тех пор Джек переживает затяжной спад, недавно отметив ровно один год со своего последнего гола за клуб.

На протяжении прошлого сезона главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола регулярно защищал Грилиша, однако Джек никак не вернется в свою лучшую форму, и терпение клуба на исходе.

Если в остатке этого сезона Грилиш не преобразится, то "Сити" будет готов избавиться от 29-летнего игрока сборной Англии, утверждает Football Insider.

Следующее лето выглядит подходящим моментом для продажи Грилиша, учитывая возраст Джека и истекающий в 2027 году контракт.


Метки Грилиш, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2024 21:00

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  1. chelsea88 25.12.2024 21:33 # chelsea88
    Никчёмный гейклуб аснл с удовольствием подберут. Заднеприводные любят объедки доедать

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  2. hachidio 25.12.2024 21:09 # hachidio
    Щолси как раз замена для Палмера понадобится летом, можно забирать миллионов за 70-80 уже сейчас, чтоб никто не опередил.

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