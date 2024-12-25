Игроки "Сити" переночуют на базе перед Boxing Day
Игрокам "Манчестер Сити" предстоит провести ночь после Рождества на тренировочной базе.
На Boxing Day, 26 декабря, "Сити" предстоит сыграть дома против "Эвертона", причем этот матч Премьер-Лиги начнется в 12:30 по местному времени.
Всего одна победа в 12 последних матчах заставила наставника "Сити" Хосепа Гвардиолу организовать дополнительную тренировку на Рождество, хотя обычно "горожане" отдыхают в этот день.
Игроки "Сити" традиционно проводят вместе ночь перед домашним матчем, и на сей раз Гвардиола решил не менять рутину и не отпускать футболистов к своим семьям, сообщает Daily Mirror.
25.12.2024 20:00
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