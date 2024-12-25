Игроки "Сити" переночуют на базе перед Boxing Day

Эрлинг Холанд и Хосеп Гвардиола Игрокам "Манчестер Сити" предстоит провести ночь после Рождества на тренировочной базе.

На Boxing Day, 26 декабря, "Сити" предстоит сыграть дома против "Эвертона", причем этот матч Премьер-Лиги начнется в 12:30 по местному времени.

Всего одна победа в 12 последних матчах заставила наставника "Сити" Хосепа Гвардиолу организовать дополнительную тренировку на Рождество, хотя обычно "горожане" отдыхают в этот день.

Игроки "Сити" традиционно проводят вместе ночь перед домашним матчем, и на сей раз Гвардиола решил не менять рутину и не отпускать футболистов к своим семьям, сообщает Daily Mirror.


Метки Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2024 20:00

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