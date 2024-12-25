Корберан сменил "Вест Бромвич" на "Валенсию"

Наставник "Вест Бромвича" из Чемпионшипа Карлос Корберан ушел тренировать испанскую "Валенсию".

Ранее в декабре Корберана связывали с работой в "Саутгемптоне", однако аутсайдер Премьер-Лиги решил пригласить Ивана Юрича.



Тем не менее, Корберан все равно покинул "Вест Бромвич", заключив с "Валенсией" контракт до конца сезона 2026/27.



По информации BBC, занимающий седьмое место в Чемпионшипе "Вест Бромвич" получил от "Валенсии" 3-4 миллиона фунтов в качестве компенсации за 41-летнего испанца.



Таким образом, Корберан вернулся в свой родной город Валенсию. Одноименный клуб занимает вторую с конца позицию в Ла Лиге, находясь в четырех очках от спасительного места.