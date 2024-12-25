Корберан сменил "Вест Бромвич" на "Валенсию"
Наставник "Вест Бромвича" из Чемпионшипа Карлос Корберан ушел тренировать испанскую "Валенсию".
Ранее в декабре Корберана связывали с работой в "Саутгемптоне", однако аутсайдер Премьер-Лиги решил пригласить Ивана Юрича.
Тем не менее, Корберан все равно покинул "Вест Бромвич", заключив с "Валенсией" контракт до конца сезона 2026/27.
По информации BBC, занимающий седьмое место в Чемпионшипе "Вест Бромвич" получил от "Валенсии" 3-4 миллиона фунтов в качестве компенсации за 41-летнего испанца.
Таким образом, Корберан вернулся в свой родной город Валенсию. Одноименный клуб занимает вторую с конца позицию в Ла Лиге, находясь в четырех очках от спасительного места.
25.12.2024 19:00
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