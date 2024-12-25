"Юнайтед" определил возможные замены Рэшфорду

Диогу Далот и Каору Митома "Манчестер Юнайтед" определил три возможные замену своему нападающему Маркусу Рэшфорду.

Затяжной спад Рэшфорда, зарабатывающего около 350,000 фунтов в неделю, сделал Маркуса обузой для "Юнайтед", и клуб настроен избавиться от этого бремени — если не в январе, то в конце сезона.

Одновременно с этим "Юнайтед" собирается пригласить флангового нападающего, и TEAMtalk утверждает, что на радаре у "красных дьяволов" находятся трое.

В шорт-лист "Юнайтед" на замену Рэшфорду вошли Каору Митома из "Брайтона", Хвича Кварацхелия из "Наполи" и Нико Уильямс из "Атлетика".

Из этой тройки только Митома имеет опыт выступлений в Премьер-Лиге. В этом сезоне английского первенства 27-летний японец забил три гола и отдал две результативные передачи, в августе отметившись "ассистом" против "Юнайтед".


Метки Атлетик, Брайтон, Кварацхелия, Манчестер Юнайтед, Митома, Наполи, Рэшфорд, Уильямс

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2024 18:00

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  1. narcot 25.12.2024 19:03 # narcot
    > Хвича Кварацхелия из "Наполи"

    скамо6ляди читают мои переписки?))

    (ответить)

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