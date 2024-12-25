"Юнайтед" определил возможные замены Рэшфорду

"Манчестер Юнайтед" определил три возможные замену своему нападающему Маркусу Рэшфорду.

Затяжной спад Рэшфорда, зарабатывающего около 350,000 фунтов в неделю, сделал Маркуса обузой для "Юнайтед", и клуб настроен избавиться от этого бремени — если не в январе, то в конце сезона.



Одновременно с этим "Юнайтед" собирается пригласить флангового нападающего, и TEAMtalk утверждает, что на радаре у "красных дьяволов" находятся трое.



В шорт-лист "Юнайтед" на замену Рэшфорду вошли Каору Митома из "Брайтона", Хвича Кварацхелия из "Наполи" и Нико Уильямс из "Атлетика".



Из этой тройки только Митома имеет опыт выступлений в Премьер-Лиге. В этом сезоне английского первенства 27-летний японец забил три гола и отдал две результативные передачи, в августе отметившись "ассистом" против "Юнайтед".