Коло-Муани с высокой вероятностью отправится в Премьер-Лигу

Нападающий французского ПСЖ Рандаль Коло-Муани с высокой вероятностью продолжит карьеру в Премьер-Лиге.

Отъезд Килиана Мбаппе в Мадрид так и не помог Коло-Муани заиграть в ПСЖ, и ожидается, что в январе Рандаль тоже покинет Париж — насовсем или на правах аренды.



По информации Sky Sport Germany, ПСЖ уже договаривается с рядом клубов насчет перехода Коло-Муани в аренду с обязательством по выкупу.



При этом к Коло-Муани существует серьезный интерес из Премьер-Лиги. Информацию насчет Рандаля собирает "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" пока просто наблюдает за 26-летним французом.



"Тоттенхэм" и немецкий "РБ Лейпциг" также хотят Коло-Муани, но этим круг претендентов на Рандаля не ограничивается.