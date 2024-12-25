Коло-Муани с высокой вероятностью отправится в Премьер-Лигу
Нападающий французского ПСЖ Рандаль Коло-Муани с высокой вероятностью продолжит карьеру в Премьер-Лиге.
Отъезд Килиана Мбаппе в Мадрид так и не помог Коло-Муани заиграть в ПСЖ, и ожидается, что в январе Рандаль тоже покинет Париж — насовсем или на правах аренды.
По информации Sky Sport Germany, ПСЖ уже договаривается с рядом клубов насчет перехода Коло-Муани в аренду с обязательством по выкупу.
При этом к Коло-Муани существует серьезный интерес из Премьер-Лиги. Информацию насчет Рандаля собирает "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" пока просто наблюдает за 26-летним французом.
"Тоттенхэм" и немецкий "РБ Лейпциг" также хотят Коло-Муани, но этим круг претендентов на Рандаля не ограничивается.
25.12.2024 17:00
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