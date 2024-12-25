Гвардиола рассказал, какую традицию он нарушил на Рождество

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, какую традицию он нарушил на фоне удручающих результатов своей команды.

Девять поражений в 12 последних матчах с учетом всех соревнований заставили Гвардиолу назначить дополнительную тренировку для своей команды.



Эта тренировка выпала на Рождество, тогда как обычно Гвардиола позволял своим игрокам встречать праздник дома.



"Последнюю пару лет нам везло, и нам не приходилось тренироваться в день Рождества. В этом сезоне мы делаем это, потому что нам играть против "Эвертона" на Boxing Day в 12:30".



"Но в предыдущие пару сезонов у нас было выходной на Рождество, что было очень мило..." — цитирует Гвардиолу Evening Standard.