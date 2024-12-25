Шарп: "Рэшфорду следовало поговорить с Аморимом"

Маркус Рэшфорд и Рубен Аморим Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Ли Шарп считает, что нападающему "красных дьяволов" Маркусу Рэшфорду следовало поговорить со своим главным тренером Рубеном Аморимом.

Оставшись вне заявки на дерби против "Манчестер Сити" ранее в декабре, Рэшфорд дал интервью, в котором заявил, что он открыт к "новому вызову" в своей карьере.

По мнению Шарпа, Рэшфорд напрасно обостряет свои отношения с Аморимом и выносит сор из избы.

"Такие вещи нужно держать внутри клуба. Маркусу следовало сперва поговорить с тренером, потому что общение с прессой порой может обернуться недопониманием".

"Новый вызов" может означать, что он ищет новый вызов при Амориме, но куда вероятнее, что ему, как он чувствует, пора покинуть "Манчестер Юнайтед".

"Сесть вместе с Аморимом должно было и все еще может быть лучшим вариантом, чтобы определить следующий шаг для Маркуса и клуба".

"Маркус великолепно выступал за "Манчестер Юнайтед" на протяжении нескольких лет, но в последнее время он не демонстрирует форму, которая позволила ему забить 30 голов за сезон".

"Это выглядит так, что он не играет с той же энергией, как и прежде, и обеим сторонам — игроку и клубу — нужно это уладить".

"Я видел, как Аморим сказал, что с Рэшфордом "Манчестер Юнайтед" лучше, чем без него, и это может быть мотивацией для Рэшорда, чтобы подчиниться, вернуться в состав и заиграть на уровнях, на которых, как мы это знаем, он может играть", — сообщил Шарп Daily Express.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Шарп

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2024 15:00

Количество просмотров Просмотров: 251



Поиск: