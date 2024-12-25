Шарп: "Рэшфорду следовало поговорить с Аморимом"

Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Ли Шарп считает, что нападающему "красных дьяволов" Маркусу Рэшфорду следовало поговорить со своим главным тренером Рубеном Аморимом.

Оставшись вне заявки на дерби против "Манчестер Сити" ранее в декабре, Рэшфорд дал интервью, в котором заявил, что он открыт к "новому вызову" в своей карьере.



По мнению Шарпа, Рэшфорд напрасно обостряет свои отношения с Аморимом и выносит сор из избы.



"Такие вещи нужно держать внутри клуба. Маркусу следовало сперва поговорить с тренером, потому что общение с прессой порой может обернуться недопониманием".



"Новый вызов" может означать, что он ищет новый вызов при Амориме, но куда вероятнее, что ему, как он чувствует, пора покинуть "Манчестер Юнайтед".



"Сесть вместе с Аморимом должно было и все еще может быть лучшим вариантом, чтобы определить следующий шаг для Маркуса и клуба".



"Маркус великолепно выступал за "Манчестер Юнайтед" на протяжении нескольких лет, но в последнее время он не демонстрирует форму, которая позволила ему забить 30 голов за сезон".



"Это выглядит так, что он не играет с той же энергией, как и прежде, и обеим сторонам — игроку и клубу — нужно это уладить".



"Я видел, как Аморим сказал, что с Рэшфордом "Манчестер Юнайтед" лучше, чем без него, и это может быть мотивацией для Рэшорда, чтобы подчиниться, вернуться в состав и заиграть на уровнях, на которых, как мы это знаем, он может играть", — сообщил Шарп Daily Express.