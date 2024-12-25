Барротт допущен к матчам ФИФА и УЕФА

Английский рефери Премьер-Лиги Сэм Барротт продолжил свое стремительное восхождение по карьерной лестнице, получив право обслуживать матчи под эгидой ФИФА и УЕФА.

31-летний Барротт является частью новой программы судейского корпуса по скорейшему повышения квалификации арбитров.



В 2020 году Барротт был добавлен в число рефери Футбольной Лиги, а в ноябре 2022 провел свой первый матч в Чемпионшипе.



В октябре 2023 Барротт дебютировал в Премьер-Лиге, а прошлым летом был зачислен в Select Group 1 — группу рефери, которые занимаются обслуживанием только матчей высшего английского дивизиона.



Ранее в декабре Барротт впервые был назначен на матч между представителями "большой шестерки", обслужив противостояние "Арсенала" и "Манчестер Сити". Также Сэм был рефери на поединке между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" в минувший уикенд.



Как сообщает ESPN, теперь Барротт сможет самостоятельно обслуживать матчи под эгидой ФИФА и УЕФА, где прежде Сэм трудился лишь четвертым арбитром.



Барротт был зачислен во вторую категорию рефери УЕФА, заменив там Крейга Поусона. В первой, если говорить об англичанах, значатся Джон Брукс и Крис Кавана, в элитной — Энтони Тэйлор и Майкл Оливер.