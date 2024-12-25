Мареска хочет, чтобы Палмер привык к персональной опеке
Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что его бомбардир Коул Палмер должен привыкнуть к персональной атаке.
В своем втором сезоне в "Челси" Палмер сталкивается с гораздо большим вниманием со стороны соперников. Зачастую против Коула действует отдельный игрок.
В минувший уикенд "Эвертону" удалось сдержать Палмера и партнеров (0:0), и теперь Мареска ломает голову над тем, как помочь Коулу приспособиться к новой реальности.
"Следующий шаг для Коула — приспособиться к этому, потому что большинство команд опекают его один на один".
"Одним из решений может быть Жоау (Фелиш). Возможно, Жоау и Коул вместе. Это зависит. Мы постараемся и дальше делать ставку на Коула, потому что были моменты, когда он мог кое-что создать. Он упорно трудится без мяча. Мы не можем все возлагать на плечи Коула в каждом матче", — цитирует Мареску SI.com.
25.12.2024 13:00
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