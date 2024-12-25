Постекоглу считает, что игроки "Тоттенхэма" по-прежнему верят в его футбол

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу считает, что игроки команды по-прежнему верят в его стиль игры.

После домашнего поражения 3:6 от "Ливерпуля" в минувший уикенд вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски выразил мнение, что "шпорам" не хватает игрового прагматизма.



В этом сезоне Постекоглу регулярно критикуют за чересчур рискованную манеру игры, однако сам Анге не видит сомнений среди подопечных.



"Я по-прежнему чувствую и вижу, что игроки по-прежнему обладают реальной верой в то, что мы делаем. Это сложно, потому что это тяжелый день для болельщиков, игроков и всех людей, которые так упорно трудятся на клуб".



"Моя точка зрения такова, что я беру ответственность за это на себя, потому что именно я прокладываю этот курс для нас. Надеюсь, это приведет нас к чему-то большому".



"Моя конечная цель — постараться принести успех этому клубу. Игроки стараются изо всех сил, но в данный момент мы ограничены в том, что можем делать. Поэтому я определенно чувствую эту ответственность. И хотя они расстроены, они очень, очень настроены продолжать", — цитирует Постекоглу Daily Mail.